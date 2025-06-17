«Самим будет нечего жрать»: Лукашенко прокомментировал ситуацию с падежом скота в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал исправить ситуацию с падежом скота в республике. Ранее глава страны сообщил, что гибель животных достигла исторического максимума.
«Если будет падеж скота как сейчас или вчера, и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — подчеркнул белорусский лидер, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко отметил, что причиной возникшей ситуации является неисполнительность представителей агросектора и «бардак в сельском хозяйстве», его недисциплинированность.
Ранее KP.RU сообщал, что Александр Лукашенко призвал приучить молодое поколение Белоруссии к Труду. По мнению главы республики, если «не горбиться, то будет плохо».