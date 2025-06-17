Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Самим будет нечего жрать»: Лукашенко прокомментировал ситуацию с падежом скота в Белоруссии

Лукашенко призвал решить проблему падежа скота в Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал исправить ситуацию с падежом скота в республике. Ранее глава страны сообщил, что гибель животных достигла исторического максимума.

«Если будет падеж скота как сейчас или вчера, и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — подчеркнул белорусский лидер, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отметил, что причиной возникшей ситуации является неисполнительность представителей агросектора и «бардак в сельском хозяйстве», его недисциплинированность.

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Лукашенко призвал приучить молодое поколение Белоруссии к Труду. По мнению главы республики, если «не горбиться, то будет плохо».