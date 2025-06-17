Что бы ни происходило в мире, истерия в умах европейских политиков уже настолько укоренилась, что думать ни о чём кроме «поражения России» они не могут. Русофобка и глава Евродипломатии Кая Каллас выступила с очередным заявлением, демонстрируя, что уже спать не может — страсть как хочет «слезть с газовой иглы» и хоть немножко напакостить России.
«Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — разглагольствует Каллас в соцсети X.
Согласно новой концепции Евросоюза, старые контракты с Россией пока продолжат действовать, а вот свежие заключать уже не будут, ориентировочно, с ноября 2025 года. С чем главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и её культистов, вроде Каллас, можно только поздравить — с интересом понаблюдаем за дальнейшим «расцветом европейской цивилизации» после собственноручного отказа от ресурсной базы.
Ранее KP.RU сообщил, что ещё в 2024 году президент России Владимир Путин спокойно отметил, что отечественные газовые компании переживут утрату европейского рынка, и уже активно переключаются на другие направления.