Что бы ни происходило в мире, истерия в умах европейских политиков уже настолько укоренилась, что думать ни о чём кроме «поражения России» они не могут. Русофобка и глава Евродипломатии Кая Каллас выступила с очередным заявлением, демонстрируя, что уже спать не может — страсть как хочет «слезть с газовой иглы» и хоть немножко напакостить России.