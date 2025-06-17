Меган Маркл объяснилась за похабный танец

Супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала о причинах публикации видео, на котором она танцует «похабный танец» в больничной палате перед родами. Кадры, размещённые в день рождения их дочери Лилибет, вызвали волну критики в Великобритании.
Королевский биограф Колин Кэмпбелл назвала поведение герцогини Сассекской неприемлемым, заявив, что «до такого опускаются только продажные девки». Британские СМИ охарактеризовали танец как «похабный» и «безвкусный».
В подкасте Aspire Маркл пояснила, что стремилась показать аутентичную сторону своей жизни.
«Это отличное напоминание, что есть еще целая жизнь, помимо всего этого шума или что там еще люди делают. Настоящая, аутентичная, веселая жизнь, которая происходит за кадром», — призналась Маркл.
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