Профессор Скальный рассказал о факторах развития аутизма и о том, как можно помочь

С каждым годом в мире фиксируется прирост диагностированных случаев расстройства аутистического спектра (РАС) — на 7−10%. До сих пор наука не установила точных причин появления таких расстройств. Однако теорий немало. Предполагается, что в основе РАС могут лежать нарушения в работе головного мозга, генетические мутации, экологические факторы и их сочетание. О том, что может способствовать развитию аутизма и можно ли персонализированно корректировать отклонения, рассказал директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета профессор Анатолий Скальный.
Расстройство аутистического спектра, или аутизм, относится к нарушениям развития неврологического характера. РАС проявляется особенностями в развитии и поведении, обусловленными дисбалансом в восприятии внешних раздражителей, в результате чего на одни события и явления человек реагирует чрезвычайно остро, а другие просто не замечает. Это приводит к проблемам в общении с окружающими, сложностям в адаптации, обучении, работе, к зацикленности на внутренних проблемах, затворничеству и бедности проявления эмоций.
Выраженность симптомов (от их практического отсутствия до полной зависимости пациента от ухода) зависит от вида аутизма. До 1980-х годов аутизм считался одной из форм шизофрении, но сегодня установлено, что это разные патологии. Сегодня выделяют следующие виды РАС: аутизм детский, аутизм атипичный, синдром Ретта, синдром Аспергера, синдром Геллера и пр.
По оценкам начала 2000-х считалось, что примерно 1 из 130 мальчиков и 1 из 150 девочек рождаются с РАС. Последние данные американских центров CDC дают другую статистику: диагноз устанавливается каждому 59-му ребенку в США; мальчикам — в 4 раза чаще, чем девочкам. В России точной статистики таких пациентов нет.
Сегодня считается, что РАС полностью устранить нельзя, однако при ранней диагностике заболевания и использовании коррекционных методик многих детей можно адаптировать к жизни в обществе. Как рассказывает профессор Скальный, признаки РАС появляются обычно в возрасте до трех лет. За последние 20 лет распространенность РАС в мире выросла на 30%, однако единого мнения о причинах развития этих расстройств у ученых до сих пор нет.
По словам эксперта, одной из возможных причин развития аутизма являются генетические мутации. «Эти мутации могут быть вызваны дисбалансом микроэлементов, особенно токсичных тяжелых металлов, особенно в первые месяцы жизни человека, когда его нервная система особенно уязвима. Тяжелые металлы могут играть роль в развитии аутизма, стимулируя три основных процесса: воспаление нервной ткани, запрограммированную гибель клеток (апоптоз) и поражение клеток возбуждающими нейромедиаторами собственного организма. При этом избыток токсичных металлов на фоне дефицита жизненно важных элементов может усугублять тяжесть заболевания», — говорит эксперт.
Профессор рассказал о результатах многолетних исследований особенностей обмена химических элементов у детей с РАС, которые проводили специалисты в области биомедицинской элементологии совместно с отделением лечения аутизма Научного центра психического здоровья. Специалисты провели анализ содержания макро- и микроэлементов, а также тяжелых металлов в волосах детей с помощью метода масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Результаты исследования показали, что у 80% детей с расстройствами аутистического спектра наблюдается дефицит макро- и микроэлементов и нарушение обмена аминокислот. Также было обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов.
В частности, у детей с аутизмом часто наблюдается недостаток селена, кальция, магния, железа, цинка, меди, марганца, кобальта и йода. При этом содержание ртути, рубидия, висмута и никеля в их организме превышает норму.
«В ходе наших исследований мы обнаружили, что дисбаланс элементов в организме, который проявляется в накоплении токсичных веществ и недостатке важных элементов, является одной из ключевых причин метаболических нарушений у детей с расстройствами аутистического спектра, — продолжает профессор. — Также мы установили, что эти нарушения элементного статуса можно скорректировать с помощью продуктов функционального питания и лекарственных препаратов, содержащих необходимые макро- и микроэлементы. После коррекции дисбаланса макро- и микроэлементов, аминокислот и витаминов у детей с аутизмом наблюдаются улучшения в работе пищеварительной системы, аппетите, сне, состоянии кожи, снижается возбудимость, повышается концентрация внимания, уменьшается количество простудных заболеваний. Кроме того, родители и педагоги отмечают положительные изменения в поведении и обучении детей».
Важно отметить, что чем раньше проводятся диагностика и коррекция элементного статуса организма, тем эффективнее будет персонализированная коррекция отклонений, подытожил эксперт.