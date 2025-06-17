Профессор Скальный рассказал о факторах развития аутизма и о том, как можно помочь

«В ходе наших исследований мы обнаружили, что дисбаланс элементов в организме, который проявляется в накоплении токсичных веществ и недостатке важных элементов, является одной из ключевых причин метаболических нарушений у детей с расстройствами аутистического спектра, — продолжает профессор. — Также мы установили, что эти нарушения элементного статуса можно скорректировать с помощью продуктов функционального питания и лекарственных препаратов, содержащих необходимые макро- и микроэлементы. После коррекции дисбаланса макро- и микроэлементов, аминокислот и витаминов у детей с аутизмом наблюдаются улучшения в работе пищеварительной системы, аппетите, сне, состоянии кожи, снижается возбудимость, повышается концентрация внимания, уменьшается количество простудных заболеваний. Кроме того, родители и педагоги отмечают положительные изменения в поведении и обучении детей».