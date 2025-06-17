Французский «Гавр» объявил об уходе Кузяева

«Он отметил свои два сезона в “Гавре” своим большим профессионализмом. Примерный игрок, полузащитник Далер Кузяев, российский интернационал, прибывший летом 2023 года из “Зенита”, покидает HAC с 46 матчами и 4 голами на часах, все соревнования вместе взятые», — говорится на сайте.