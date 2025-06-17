Эти 8 слов исчезают из русского языка прямо сейчас: если знаете все, вам точно за 40

Слово «криница» имеет богатую историю, и будет очень жаль, если оно исчезнет. В стародавние времена, задолго до того, как славяне приняли христианство, Криницей называли богиню изобилия и плодородия, которая жила в ключах и родниках, там, где на поверхность из-под земли выходила чистая вода. Потом криницами стали звать русалок, обитавших там же. В итоге в деревнях укоренилось связанное со всем этим, но иное значение. «Криницей» стали называть сами родники и ключи с чистой водой. Вы могли слышать это слово от бабушек в деревнях: если рядом с поселением была криница, о воде можно было не беспокоиться. Сейчас это слово стало названием для сельских поселений в России и Беларуси.