Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 18 июня

Какой сегодня день по народному календарю.
18 июня в народной традиции известно как Дорофеев день. Его связывают не только с именем святого Дорофея Тирского, пострадавшего за христианскую веру, но и с особыми природными явлениями — короткой ночью, таинственными снами и расцветом трав.
Это время считалось магическим — граница между мирами будто бы становилась тоньше. Особенно чуткими казались сны, поэтому их запоминали, толковали и считали вестниками судьбы.
Также этот день ассоциировался с завершением активного роста трав и началом их цветения. Именно сейчас прострел (он же сон‑трава) раскрывает свои фиолетовые лепестки, и с ним было связано множество поверий.
Что делали на Руси в этот день.
На Дорофеев день старались не сидеть сложа руки. Утро начинали с умывания прохладной водой — родниковой, речной или колодезной. Это считалось способом смыть усталость и настроиться на плодотворный день.
Далее принимались за хозяйственные заботы:
занимались прополкой — верили, что сорняки, вырванные сегодня, долго не вернутся;сажали огурцы и другие культуры — считалось, что земля в этот день особенно благодарная;собирали сон‑траву, особенно в предрассветные часы — её ценили за якобы защитные и пророческие свойства.
Существовали и обряды: например, с вечера заготавливали ветки рябины, а утром сжигали их в очищающем огне. Через пламя прыгали, чтобы «сжечь» болезни, беды и дурные мысли. Сны, увиденные накануне ночью, старались записывать или рассказать кому-то мудрому — особенно если они были яркими.
Что рекомендуется делать в этот день.
По народным представлениям, 18 июня хорошо подходит для:
работы в огороде — особенно прополки, посадок, ухода за травами;сбора лекарственных и магических растений — наиболее сильными они считались до восхода солнца;наблюдения за снами и их толкования — в этот день нередко приходили подсказки для будущего;очищающих ритуалов — например, умывание прохладной водой или лёгкие прогулки на рассвете;дел для дома и семьи — мелкий ремонт, уборка, приготовление пищи для родных.
Также полезно было провести время в уединении, помолчать, поразмышлять, постараться сохранять спокойствие и избегать резких эмоций.
Чего не стоит делать 18 июня.
С Дорофеевым днём связано немало запретов — в основном для того, чтобы избежать неприятностей. В этот день не советовали:
выходить из дома в глухую ночь — считалось, можно привлечь болезни или «нечистую силу»;вступать в споры и скандалы — даже безобидная ссора могла обернуться враждой;трогать острые предметы без надобности — ножи и иглы ассоциировались с опасностью в этот день;делиться плохими снами — верили, что это может «передать» несчастье другому;поднимать с земли найденные вещи, особенно деньги — к бедности и убыткам;беременным женщинам рекомендовалось избегать узлов, песен и стирки — чтобы не «завязать» судьбу будущего ребёнка.
Кроме того, старались не ходить в баню вечером: бытовало мнение, что после заката там может быть нечистая сила, банник.
Приметы погоды на 18 июня.
Наблюдения за природой в этот день считались особенно показательными. Вот что подмечали:
если утром туман — к богатому урожаю грибов;роса обильная и холодная — жди дождя;пауки плетут много паутины — к тёплому, продолжительному лету;птицы затихли — погода испортится;если день солнечный и ясный — лето будет сухим и урожайным;облачно с прояснениями к вечеру — перемена погоды в ближайшие дни;сон‑трава цветёт ярко — лето обещает быть благоприятным.
Приметы помогали крестьянам планировать работы и заботиться о будущем урожае. Люди внимательно вглядывались в небо, слушали птиц, трогали листья и ощущали ветер — всё это подсказывало, что готовит природа.
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