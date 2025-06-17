Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 18 июня

выходить из дома в глухую ночь — считалось, можно привлечь болезни или «нечистую силу»;вступать в споры и скандалы — даже безобидная ссора могла обернуться враждой;трогать острые предметы без надобности — ножи и иглы ассоциировались с опасностью в этот день;делиться плохими снами — верили, что это может «передать» несчастье другому;поднимать с земли найденные вещи, особенно деньги — к бедности и убыткам;беременным женщинам рекомендовалось избегать узлов, песен и стирки — чтобы не «завязать» судьбу будущего ребёнка.