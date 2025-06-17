Комик Шац*, уехавший из России в Израиль, прятался в консульстве РФ при обстрелах

Комик Михаил Шац*, который уехал из России в Израиль, прятался от иранской атаки по Тель-Авиву в российском консульстве. Кадры из здания во вторник, 17 июня, он опубликовал в своем личном блоге.
Через время телеведущий удалил фотографию. Также он рассказал, что совсем не рассчитывал на подобный расклад.
После начала специальной военной операции на Украине Шац* переехал в Израиль — гражданство этой страны он получил еще в 2016 году.
По словам комика, он понял, что не может находиться в России при «таких» обстоятельствах, передает News.ru.
Недавно телеведущий рассказал, что начал принимать антидепрессанты. Он не уточнил, по каким причинам ему понадобились препараты, но отметил, что благодаря им у него исчезли кошмары и бессонница.
Ранее Шац* утверждал, что на родине у него остались знакомые, которые поддерживают его. Комик также уточнил, что эмиграция его закалила. Для Шаца* Израиль стал для него настоящим домом.
* Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.