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Комик Шац*, уехавший из России в Израиль, прятался в консульстве РФ при обстрелах

Комик Михаил Шац*, который уехал из России в Израиль, прятался от иранской атаки по Тель-Авиву в российском консульстве. Кадры из здания во вторник, 17 июня, он опубликовал в своем личном блоге.

Комик Михаил Шац*, который уехал из России в Израиль, прятался от иранской атаки по Тель-Авиву в российском консульстве. Кадры из здания во вторник, 17 июня, он опубликовал в своем личном блоге.

Через время телеведущий удалил фотографию. Также он рассказал, что совсем не рассчитывал на подобный расклад.

После начала специальной военной операции на Украине Шац* переехал в Израиль — гражданство этой страны он получил еще в 2016 году.

По словам комика, он понял, что не может находиться в России при «таких» обстоятельствах, передает News.ru.

Недавно телеведущий рассказал, что начал принимать антидепрессанты. Он не уточнил, по каким причинам ему понадобились препараты, но отметил, что благодаря им у него исчезли кошмары и бессонница.

Ранее Шац* утверждал, что на родине у него остались знакомые, которые поддерживают его. Комик также уточнил, что эмиграция его закалила. Для Шаца* Израиль стал для него настоящим домом.

* Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.