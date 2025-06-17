Вирус желтой крапчатости риса появился в середине XIX века в Танзании

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Генетики выяснили, что вирус желтой крапчатости риса (RYMV), один из самых опасных африканских патогенов данного злака, появился в середине XIX века в горных регионах на востоке Танзании, откуда он распространился по всей Африке в результате войн и международной торговли. Выводы ученых опубликованы в статье в журнале PLoS Pathogens.
«Проведенный нами междисциплинарный анализ большого числа образцов вируса RYMV указывает на то, что он впервые появился в середине XIX века в Танзании рядом с горой Удзунгва и долиной Киломберо. По всей видимости, его источником служили подсечно-огневые посадки местных сортов риса, откуда вирус проник в популяции культурных вариаций этого злака», — пишут исследователи.
Это открытие было совершено международным коллективом генетиков и молекулярных биологов под руководством научного сотрудника Университета Монпелье Дениса Фаржетта при анализе структуры РНК большого числа образцов вируса RYMV, которые были собраны в Восточной Африке в промежутке между 1966 и 2020 годами. В общей сложности генетики изучили 335 проб вируса, собранных на территории в 2 млн квадратных километров.
Для раскрытия истории появления и распространения данного опасного патогена растений исследователи сопоставили то, какие мутации присутствовали в трех ключевых участках генома разных штаммов вируса RYMV, кодирующих белки оболочки и ферменты, критически важные для формирования новых вирусных частиц. Также исследователи изучили то, как менялся характер возделывания риса в Африке и торговля этим злаком в последние два столетия.
Проведенный исследователями анализ показал, что вирус RYMV изначально поражал пока неизвестные дикие растения в горных регионах на востоке Танзании, расположенных рядом с долиной реки Киломберо, где в середине XIX века рис начал активно выращиваться местными жителями для снабжения Занзибарского султаната. Для этого местные фермеры периодически расчищали леса при помощи пожаров и выращивали на их месте рис.
Из этих горных посадок, как обнаружили исследователи, вирус проник на поля культурного риса в долине Киломберо, откуда он начал распространяться вдоль побережья Индийского океана. Это происходило в основном в результате торговли семенами для посева, а также в результате транспортировок провианта для британских войск в Восточной Африке во время Первой мировой войны, в результате чего вирус RYMV проник на Мадагаскар, а также во многие регионы Западной Африки. Это говорит в пользу того, что деятельность человека сыграла ключевую роль в его быстром распространении по Африке, подытожили ученые.
О болезни.
Вирус желтой крапчатости риса представляет собой один из самых распространенных и опасных патогенов растений на территории Африки. Он распространяется жуками-листоедами, а также проникает в растения при повреждении их стеблей. Его попадание в ростки культурных сортов риса приводит к появлению большого числа желтых пятен на их листьях и массовой гибели растений, что ведет к потере 25−100% урожая. Впервые вирус RYMV был выявлен в Кении в 1966 году, однако сейчас он встречается в большом числе стран Африки южнее Сахары.