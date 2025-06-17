Вирус желтой крапчатости риса появился в середине XIX века в Танзании

Из этих горных посадок, как обнаружили исследователи, вирус проник на поля культурного риса в долине Киломберо, откуда он начал распространяться вдоль побережья Индийского океана. Это происходило в основном в результате торговли семенами для посева, а также в результате транспортировок провианта для британских войск в Восточной Африке во время Первой мировой войны, в результате чего вирус RYMV проник на Мадагаскар, а также во многие регионы Западной Африки. Это говорит в пользу того, что деятельность человека сыграла ключевую роль в его быстром распространении по Африке, подытожили ученые.