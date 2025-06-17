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Россия, Литва, Латвия. Кто отдыхает в санаториях Витебской области

Как правило, все, кто отдыхает в санатории летом, сразу бронируют себе места на следующее лето, потому что даты разбирают в мгновение ока.

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий сектором туризма и физкультурно-оздоровительной работы управления спорта и туризма Витебского облисполкома Светлана Астанина рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о том, кто отдыхает в санаториях Витебской области.

Условия для туристов в Витебской области меняются в лучшую сторону. По словам Светланы Астаниной, сейчас построены дополнительные корпуса во многих санаториях. Самый последний построенный на территории области и, наверное, самый известный из региональных санаториев — «Плисса». «Практически 90% постояльцев в нем — россияне, иностранные граждане», — отметила она.

Клецки «с душами» и упор на активности. Чем удивляют туристов в Витебской области.

Как правило, все, кто отдыхает в санатории летом, сразу бронируют себе места на следующее лето, потому что даты разбирают в мгновение ока. «Мы с тремя государствами граничим — Литва, Латвия, Россия. 92,5% гостей за прошлый год у нас — это россияне. На втором месте — Латвия — за прошлый год 3,7% от общего объема», — заметила она и добавила, что культурные связи с соседями не теряются даже сейчас: недавно в Браславе, в приграничном районе, на одном из фестивалей выступала латвийская музыкальная группа. -0-

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.