Россия, Литва, Латвия. Кто отдыхает в санаториях Витебской области

Как правило, все, кто отдыхает в санатории летом, сразу бронируют себе места на следующее лето, потому что даты разбирают в мгновение ока. «Мы с тремя государствами граничим — Литва, Латвия, Россия. 92,5% гостей за прошлый год у нас — это россияне. На втором месте — Латвия — за прошлый год 3,7% от общего объема», — заметила она и добавила, что культурные связи с соседями не теряются даже сейчас: недавно в Браславе, в приграничном районе, на одном из фестивалей выступала латвийская музыкальная группа. -0-