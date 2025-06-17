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«Делает грязную работу за нас»: Мерц поддержал действия Израиля в конфликте с Ираном

Канцлер ФРГ Мерц: Израиль делает грязную работу за страны Запада.

Источник: Комсомольская правда

Израиль делает всю грязную работу Запад, продолжая военную операцию на территории рана. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF.

«Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас», — отметил немецкий политик, поддерживая действия израильских вооруженных сил.

Мерц также подчеркнул, что испытывает уважение к властям Израиля и его армии на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Помимо этого, в интервью телеканалу Welt канцлер Германии выразил мнение, что руководство Ирана после последних событий уже не сможет вернуться к прежней мощи.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Spiegel, что Фридрих Мерц заранее был осведомлен о готовящихся ударах вооруженных сил Израиля по территории Ирана.