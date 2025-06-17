«Делает грязную работу за нас»: Мерц поддержал действия Израиля в конфликте с Ираном

Мерц также подчеркнул, что испытывает уважение к властям Израиля и его армии на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Помимо этого, в интервью телеканалу Welt канцлер Германии выразил мнение, что руководство Ирана после последних событий уже не сможет вернуться к прежней мощи.