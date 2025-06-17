СМИ: Экс-президента Ирана Ахмадинежада застрелили в Тегеране

13 июня западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Уже на следующий день ЦАХАЛ сообщила о ликвидации девяти ключевых иранских ученых-ядерщиков и экспертов, которые занимались развитием ядерной программы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также заявил, что ЦАХАЛ ликвидировал в Тегеране главу разведки Корпуса стражей исламской революции генерала Мохаммада Каземи и его заместителя.