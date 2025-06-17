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Белоруска Арина Соболенко рассказала, от чего у нее болят ягодицы

Соболенко призналась, что после перехода с грунта на траву мышцы испытали дополнительную нагрузку.

Источник: Комсомольская правда

18 июня белоруска Арина Соболенко сыграет первый матч на турнире WTA-500 в Берлине, который является подготовительным этапом к Уимблдону.

Предыдущая часть сезона прошла на грунте, а Берлин и Уимблдон — травяные турниры. Это другой стиль игры и техника. Реагирует на переход и тело.

— К сожалению, график настолько плотный, что после «Ролан Гаррос» едва ли есть время как следует восстановиться. Перед Уимблдоном не так много возможностей почувствовать траву, — сказала она в интервью «Евроспорту». — Поэтому для меня очень важно быть здесь и получить игровую практику. Я должна вспомнить, как я двигаюсь на траве.

Она с улыбкой призналась, что это дается непросто:

— Это тяжело. Мои ягодичные мышцы и мышцы бедер уже устали.

Но Соболенко чувствует себя отлично и готова к новой части сезона:

— Я в хорошей физической форме и чувствую себя сильной.

Ранее мы писали, что Арина Соболенко показала себя в купальнике на отдыхе в Греции: «В десять раз лучше».