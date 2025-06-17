Белоруска Арина Соболенко рассказала, от чего у нее болят ягодицы

— К сожалению, график настолько плотный, что после «Ролан Гаррос» едва ли есть время как следует восстановиться. Перед Уимблдоном не так много возможностей почувствовать траву, — сказала она в интервью «Евроспорту». — Поэтому для меня очень важно быть здесь и получить игровую практику. Я должна вспомнить, как я двигаюсь на траве.