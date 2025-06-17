Белоруска Арина Соболенко рассказала, от чего у нее болят ягодицы

18 июня белоруска Арина Соболенко сыграет первый матч на турнире WTA-500 в Берлине, который является подготовительным этапом к Уимблдону.
Предыдущая часть сезона прошла на грунте, а Берлин и Уимблдон — травяные турниры. Это другой стиль игры и техника. Реагирует на переход и тело.
— К сожалению, график настолько плотный, что после «Ролан Гаррос» едва ли есть время как следует восстановиться. Перед Уимблдоном не так много возможностей почувствовать траву, — сказала она в интервью «Евроспорту». — Поэтому для меня очень важно быть здесь и получить игровую практику. Я должна вспомнить, как я двигаюсь на траве.
Она с улыбкой призналась, что это дается непросто:
— Это тяжело. Мои ягодичные мышцы и мышцы бедер уже устали.
Но Соболенко чувствует себя отлично и готова к новой части сезона:
— Я в хорошей физической форме и чувствую себя сильной.
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