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НЦЗПД предупредил о новых утечках личных данных у белорусских компаний, которые об этом еще не знают

НЦЗПД сообщил о новых утечках личных данных у белорусских компаний.

Источник: Комсомольская правда

Директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев во время выступления на форуме Digital Expo предупредил об утечках личных данных у белорусских компаний в сфере видеонаблюдения и строительного рынка.

Как пишет БелТА, информацию об утечках НЦЗПД получил буквально на прошлой неделе.

— Сами компании, похоже, еще об этом не знают, — добавил директор центра, уточнив: — Признаки произошедшего свидетельствует, что утечки произошли через уполномоченных лиц данных организаций.

Андрей Гаев также проинформировал о проведении необходимых в таких случаях мероприятий. И уже первые собранные данные по инцидентам говорят, что в компаниях не были организованы технические и многие другие меры по защите данных.

А врач-онколог Ирина Мойсевич назвала самые распространенные виды рака в Минске.

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, что лето 2025 в Беларуси будет теплее, чем обычно.