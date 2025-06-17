НЦЗПД предупредил о новых утечках личных данных у белорусских компаний, которые об этом еще не знают

Директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев во время выступления на форуме Digital Expo предупредил об утечках личных данных у белорусских компаний в сфере видеонаблюдения и строительного рынка.
Как пишет БелТА, информацию об утечках НЦЗПД получил буквально на прошлой неделе.
— Сами компании, похоже, еще об этом не знают, — добавил директор центра, уточнив: — Признаки произошедшего свидетельствует, что утечки произошли через уполномоченных лиц данных организаций.
Андрей Гаев также проинформировал о проведении необходимых в таких случаях мероприятий. И уже первые собранные данные по инцидентам говорят, что в компаниях не были организованы технические и многие другие меры по защите данных.
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