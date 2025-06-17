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Мощнейший жидкий двигатель в мире привезли в Самару для сборки и тестирования

Самарский завод получит для дальнейшей сборки и тестирования один из самых мощных жидкостных ракетных двигателей в мире — РД-171МВ.

Самарский завод получит для дальнейшей сборки и тестирования один из самых мощных жидкостных ракетных двигателей в мире — РД-171МВ.

Данный двигатель предназначен для монтажа на первую ступень ракеты-носителя и уже прошел успешные огневые испытания в научно-исследовательском комплексе.

Пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос», в структуре которой функционирует самарский завод, сообщила, что следующим этапом станет проверка работоспособности двигателя в составе первой ступени ракеты на предприятии РКЦ «Прогресс».

Технические характеристики двигателя впечатляют: он оснащён четырьмя камерами сгорания, работает на топливной паре кислород-керосин, обладает массой 10 тонн и развивает тягу до 800 тонн.

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