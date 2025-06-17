В Госдуме оценили важность ПМЭФ для России

В России активно развиваются социальные проекты, чему способствует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с NEWS.ru.
Депутат отметил, что форум служит важной площадкой для подписания контрактов. По словам Нилова, на ПМЭФ ежегодно обсуждаются ключевые вопросы и принимаются значимые решения. В пример он привел прошлогоднее обсуждение возврата индексации пенсий работающим пенсионерам и другие меры социальной поддержки.
Нилов выразил уверенность, что в 2025 году на форуме также будут приняты важные решения. Кроме того, он подчеркнул, что крупные компании, банки, промышленные предприятия и регионы заключают на ПМЭФ множество соглашений, которые затем успешно реализуются.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о графике Владимира Путина на ПМЭФ-2025. Он сообщил, что 18 июня президент встретится с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф. На следующий день, 19 июня, состоятся переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, по итогам которых планируется подписание ряда документов. Также Путин обсудит укрепление двусторонних связей с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле.