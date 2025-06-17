В РАН рассказали, зачем нужен ИИ при создании мРНК-вакцины от рака

Академик отметил, что программа анализирует три ключевых параметра. Сначала определяют последовательность ДНК в опухолевой и здоровой ткани. Это около 3 миллиардов пар нуклеотидов, которые сравнивают, чтобы найти различия. Затем изучают экзом — часть генома, отвечающую за выработку белков, в опухолевой и неопухолевой ткани. Также определяют гены, связанные с гистосовместимостью первого и второго типа. ИИ позволяет одновременно обрабатывать данные десятков и сотен геномов, отметил Гинцбург.