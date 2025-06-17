В РАН рассказали, зачем нужен ИИ при создании мРНК-вакцины от рака

В Институте системного программирования им. Иванникова разработали программу на базе искусственного интеллекта, которая за двое суток создает чертеж мРНК на основе генетических данных пациента. Этот чертеж используют в Центре Гамалеи для создания персонализированной вакцины против рака. Об этом рассказал директор Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с «Газета.Ru».
Академик отметил, что программа анализирует три ключевых параметра. Сначала определяют последовательность ДНК в опухолевой и здоровой ткани. Это около 3 миллиардов пар нуклеотидов, которые сравнивают, чтобы найти различия. Затем изучают экзом — часть генома, отвечающую за выработку белков, в опухолевой и неопухолевой ткани. Также определяют гены, связанные с гистосовместимостью первого и второго типа. ИИ позволяет одновременно обрабатывать данные десятков и сотен геномов, отметил Гинцбург.
В РАН добавили, что искусственный интеллект ускоряет анализ больших объемов данных и экономит тысячи часов работы специалистов. Это повышает шансы выявить онкологические заболевания на ранних стадиях.
В Москве за два года ИИ проанализировал около миллиона маммограмм по полисам ОМС. Нейросети значительно ускорили обработку изображений, помогая врачам быстрее ставить диагнозы. Об этом сообщает Life.ru.
Новую технологию в области онкологии, созданную учеными Санкт-Петербургского научного центра РАН и Института иммунологии и физиологии УрО РАН, представят на площадке «Территория инноваций» во время Петербургского международного экономического форума. Об этом пишет 360.ru.