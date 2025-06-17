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Хили: Британия начала переброску истребителей Typhoon на Ближний Восток

Первая группа британских истребителей прибыла на ближневосточные базы, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Источник: Аргументы и факты

Глава оборонного ведомства Великобритании Джон Хили заявил о начале переброски дополнительных истребителей Eurofighter Typhoon на ближневосточные аэродромы. Как сообщает Independent, первая группа этих самолетов уже прибыла в указанный регион.

Подобные шаги предпринимаются и Соединенными Штатами на фоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном, отметили журналисты.

«Военная техника, включая дополнительные истребители Typhoon, о которых объявил премьер-министр, начали прибывать. Первая группа уже прибыла, остальные последуют за ними в ближайшие дни», — подчеркнул Хили.

Он также заверил общественность в приоритетности обеспечения безопасности военнослужащих.

Ранее министр финансов Рэйчел Ривз заявила, что Великобритания не оказывает помощи Израилю ни в проведении атак на иранской территории, ни в отражении ответных ударов. Перемещение истребителей на Ближний Восток является «превентивной мерой», обусловленной обострением конфликта, добавила она.

Ранее сообщалось, что в Финляндии стартовали учения НАТО, нацеленные на Россию.