Хили: Британия начала переброску истребителей Typhoon на Ближний Восток

Глава оборонного ведомства Великобритании Джон Хили заявил о начале переброски дополнительных истребителей Eurofighter Typhoon на ближневосточные аэродромы. Как сообщает Independent, первая группа этих самолетов уже прибыла в указанный регион.
Подобные шаги предпринимаются и Соединенными Штатами на фоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном, отметили журналисты.
«Военная техника, включая дополнительные истребители Typhoon, о которых объявил премьер-министр, начали прибывать. Первая группа уже прибыла, остальные последуют за ними в ближайшие дни», — подчеркнул Хили.
Он также заверил общественность в приоритетности обеспечения безопасности военнослужащих.
Ранее министр финансов Рэйчел Ривз заявила, что Великобритания не оказывает помощи Израилю ни в проведении атак на иранской территории, ни в отражении ответных ударов. Перемещение истребителей на Ближний Восток является «превентивной мерой», обусловленной обострением конфликта, добавила она.
Ранее сообщалось, что в Финляндии стартовали учения НАТО, нацеленные на Россию.