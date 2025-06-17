Хили: Британия начала переброску истребителей Typhoon на Ближний Восток

Ранее министр финансов Рэйчел Ривз заявила, что Великобритания не оказывает помощи Израилю ни в проведении атак на иранской территории, ни в отражении ответных ударов. Перемещение истребителей на Ближний Восток является «превентивной мерой», обусловленной обострением конфликта, добавила она.