Иран ударил по штаб-квартире «Моссада» необнаруживаемыми ракетами

Для нанесения удара по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад» Иран применил ракеты, которые невозможно обнаружить или перехватить, сообщил официальный представитель Минобороны исламской республики Реза Талайиник.
«Мы задействовали ракеты, которые невозможно было отследить или перехватить», — приводит его слова агентство IRNA.
Ранее иранские СМИ сообщили, что исламская республика нанесла ракетный удар по штаб-квартире «Моссада», расположенной неподалеку от Тель-Авива, в результате атаки было уничтожено «значительное число» высокопоставленных офицеров.