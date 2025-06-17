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Иран ударил по штаб-квартире «Моссада» необнаруживаемыми ракетами

Ранее сообщалось об уничтожении «значительного числа» высокопоставленных израильских офицеров.

Источник: Аргументы и факты

Для нанесения удара по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад» Иран применил ракеты, которые невозможно обнаружить или перехватить, сообщил официальный представитель Минобороны исламской республики Реза Талайиник.

«Мы задействовали ракеты, которые невозможно было отследить или перехватить», — приводит его слова агентство IRNA.

Ранее иранские СМИ сообщили, что исламская республика нанесла ракетный удар по штаб-квартире «Моссада», расположенной неподалеку от Тель-Авива, в результате атаки было уничтожено «значительное число» высокопоставленных офицеров.