Мерц заявил, что Израиль делает за страны ЕС всю «грязную работу»

Израильские власти делают за другие страны всю «грязную работу». Такое мнение во вторник, 17 июня, выразил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Он также отметил, что иранский режим за время своего существования принес миру только «смерти и разрушение своими атаками и убийствами».
— Я могу только сказать, что я испытываю огромное уважение к тому, что израильская армия и израильское руководство имеет смелость делать это, — добавил политик в эфире немецкого телеканала ZDF.
В этот же день президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social потребовал по руководства Ирана капитулировать в военном противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе».
Мнение по поводу конфликта у каждой страны разное. 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль нужно остановить, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке.
При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в тот же день подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана.