В России подорожают тарифы ЖКХ: главные изменения в коммунальной сфере с 1 июля

Тарифы на ЖКУ повысятся в среднем на 11,9%
С 1 июля россиян ждет плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11,9%. Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития на 2025 год, а также на плановый период 2026—2027 годов. Наиболее существенный прирост ожидается в Архангельской области. Какие изменения ждут россиян и кто может получить льготы — в материале URA.RU.
Что изменится.
Электроэнергия подорожает в среднем на 12,6%, при этом в столице цена вырастет до 7,16 ₽/кВт·ч (на 16,4%). Газоснабжение увеличится на 10,3% в среднем по стране, а для предприятий ЖКХ и энергетики рост составит дополнительно 11%.
В Москве горячая вода поднимется в цене до 312,5 ₽/м? (+15%), отопление — до 3738,37 ₽/Гкал (+15%). Наибольший рост ожидается в Архангельской области (24,8%), Мордовии и Челябинской области (по 22,8%), Дагестане и Татарстане (по 22,3%).
Кроме того, изменится срок оплаты ЖКУ. Он перенесен с 10 на 15 число месяца, а платежные документы теперь будут приходить до пятого числа. Это сделано для удобства граждан, которые часто получают зарплату после 10 числа. Также введена обязанность приставов публиковать в ГИС ЖКХ информацию об исполнительных производствах по долгам за коммунальные услуги.
Как изменятся тарифы с 1 июляФото: URA.RU.
Причины роста тарифов.
Основной причиной повышения является необходимость модернизации изношенной инфраструктуры — 43% коммунальных сетей требуют замены. Также на рост тарифов влияют региональные особенности, климатические условия, политика субсидирования и инвестиционные программы, предусматривающие дополнительные 1,5% к выручке ежегодно.
От чего зависит рост тарифовФото: URA.RU.
Кто может расчитывать на льготы.
Граждане из льготных категорий смогут получить компенсацию 50% расходов на ЖКУ. К ним относятся инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий, педагоги в сельской местности, пострадавшие от катастроф, члены семей погибших военнослужащих. Оформить компенсацию можно через МФЦ или портал Госуслуг в течение 10 рабочих дней.
Кто может расчитывать на компенсациюФото: URA.RU.
Перспективы тарифов на 2026−2027 годы.
Ожидается, что в 2026 году тарифы вырастут на 5,4%, в 2027 году — на 4,8%. По видам услуг: газ подорожает на 4,3% в 2026 и на 4% в 2027 году; электроэнергия — на 5,2% и 4% соответственно; дальние перевозки — на 11,4% и 5,9%.