В России подорожают тарифы ЖКХ: главные изменения в коммунальной сфере с 1 июля

Кроме того, изменится срок оплаты ЖКУ. Он перенесен с 10 на 15 число месяца, а платежные документы теперь будут приходить до пятого числа. Это сделано для удобства граждан, которые часто получают зарплату после 10 числа. Также введена обязанность приставов публиковать в ГИС ЖКХ информацию об исполнительных производствах по долгам за коммунальные услуги.