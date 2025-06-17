Продюсер заявил, что акция «Тележки добра» будет расширена на всю страну

«В эту поездку к нам присоединились Екатеринбург, Пермь, Краснодар и, естественно, Москва. Дальше к нам хотят присоединиться Саратов, Тамбов, Красноярск, Сочи, Луганск», — отметил Арчер в беседе с «Общественной Службой Новостей». Он также добавил, что поддержка жителей Донбасса и помощь в рамках СВО является общим делом для всей страны.