Продюсер заявил, что акция «Тележки добра» будет расширена на всю страну

Акция «Тележка добра» распространилась на новые города.
Всероссийская акция «Тележки добра» для оказания помощи детям и жителям Донбасса охватила новые города страны, включая Екатеринбург и Пермь. Она выходит на федеральный уровень, к миссии планируют подключиться Саратов, Тамбов, Красноярск, Сочи и Луганск. Об этом сообщил продюсер и медиаменеджер Арам Арчер.
«В эту поездку к нам присоединились Екатеринбург, Пермь, Краснодар и, естественно, Москва. Дальше к нам хотят присоединиться Саратов, Тамбов, Красноярск, Сочи, Луганск», — отметил Арчер в беседе с «Общественной Службой Новостей». Он также добавил, что поддержка жителей Донбасса и помощь в рамках СВО является общим делом для всей страны.
Акция проводится на постоянной основе и ориентирована на помощь детям, детским домам, больницам и госпиталям. Арчер подчеркнул, что главная цель проекта — поддерживать тех, кто нуждается в заботе и внимании, а также объединять неравнодушных людей по всей России.
Акция «Тележки добра» стартовала как благотворительная инициатива по сбору гуманитарной помощи для детей и нуждающихся семей. Волонтеры формируют продуктовые и бытовые наборы, которые доставляются адресатам в разных регионах страны и на территории Донбасса.