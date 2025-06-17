В Таганроге отремонтируют две кабельные линии до 1 августа

В Таганроге до 1 августа энергетики завершат ремонт двух ключевых кабельных линий, питающих Западный район города. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
К 1 сентября планируется закончить реконструкцию ЛЭП, обеспечивающую энергией центр города. Жителей города также предупредили, что даже после всех работ полностью исключить аварии в сильную жару нельзя.
Уже в этом году энергетики отремонтировали 63 подстанции, заменили два трансформатора, обновили 25 кабельных линий и установили 60 новых опор.
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