Польский политолог: конфликт в Украине наглядно показал отсутствие субъектности Евросоюза

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт в Украине наглядно показал отсутствие субъектности Евросоюза. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился польский политолог и публицист Томаш Грыгуч.
«Давайте посмотрим на Германию. Мало того, что новый канцлер засекретил расходы и то, сколько денег и сколько оружия дает Германия украинцам, но он также заявил, что они будут выделять более 5% своего ВВП на войну. Было бы хорошо, если бы европейцы проснулись. Украина в 2022 году наглядно показала всем, что Европейский союз не имеет субъектности. ЕС полностью подчинен, когда речь идет о Вашингтоне. Он — вассал Вашингтона», — сказал Томаш Грыгуч.
Польский политолог: в руководстве страны доминирует русофобия и сильно влияние США.
По его мнению, Евросоюз без труда смог включить откровенно русофобскую риторику в свою политику. Это было заметно в том числе по ограничениям в отношении русскоязычных СМИ, попыткам «отменить» различных деятелей русской культуры.
«Цензура была жестокой. Любой здравый голос разума, который называл вещи своими именами и называл причины войны в Украине, мог столкнуться с контрразведкой, полицией или, как минимум, попасть под народный трибунал», — добавил политолог.
Возвращаясь к вопросу конфликта в Украине, Томаш Грыгуч выразил уверенность, что это должно быть кровавым напоминанием для всех народов мира о том, как американцы безжалостно и жестоко используют свои инструменты. «Они несут ответственность за гибель и эмиграцию многих миллионов украинцев, депопуляцию, деиндустриализацию, распродажу национального имущества. Американцы, это же ваша работа», — заключил он. -0-