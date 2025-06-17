«Давайте посмотрим на Германию. Мало того, что новый канцлер засекретил расходы и то, сколько денег и сколько оружия дает Германия украинцам, но он также заявил, что они будут выделять более 5% своего ВВП на войну. Было бы хорошо, если бы европейцы проснулись. Украина в 2022 году наглядно показала всем, что Европейский союз не имеет субъектности. ЕС полностью подчинен, когда речь идет о Вашингтоне. Он — вассал Вашингтона», — сказал Томаш Грыгуч.