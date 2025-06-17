Премьера оперы «Орлеанская дева» состоялась в Большом театре Беларуси

«Я должна сказать, что в театре сейчас огромный праздник, потому что впервые в год Чайковского к нам пришла незаслуженно забытая опера. Мне кажется, в этой постановке она будет вызывать интерес зрителей. Это больше трех часов совершенно гениальной музыки, которая слушается на одном дыхании. И хоть хор здесь статичен, ему нужно так эмоционально реагировать на происходящее с главными героями, что это требует особого отношения», — подчеркнула Нина Ломанович. Она также выразила надежду, что этот спектакль не только вызовет интерес, но и станет долгожителем. -0-