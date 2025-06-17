Премьера оперы «Орлеанская дева» состоялась в Большом театре Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера оперы Чайковского «Орлеанская дева» состоялась в Большом театре Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Опера «Орлеанская дева» впервые прозвучала на сцене Большого театра Беларуси. Ее режиссером-постановщиком выступил один из самых ярких представителей современной мировой оперной режиссуры Георгий Исаакян.
Дирижер-постановщик оперы «Орлеанская дева», народный артист Башкортостана, художественный руководитель Большого театра Беларуси Артем Макаров подчеркнул, что не каждый театр может позволить себе поставить «Орлеанскую деву». Одна из основных причин, почему ее редко можно увидеть на театральной сцене — очень высокие требования к исполнителям главных героев, прежде всего, к исполнительнице роли Жанны д’Арк. Ее партия очень сложна вокально, требуется широкий диапазон.
«Конечно, многое зависит от постановки. Не буду раскрывать секреты, но у нас современное прочтение оперы, так что каждый увидит свой спектакль. Все сошлось, чтобы поставить ее в Беларуси. Здесь есть прекрасные певцы и певицы, оркестр и хор. Мы знаем, что в этой опере очень сложные и большие хоровые сцены, с которыми справится не всякий хор. Но мне кажется, что наш коллектив справляется с творческими задачами если не на 100, то на 99%», — отметил Артем Макаров.
«Кроме того, я думаю, что зрителей заинтересует необычное сценическое решение. Не скрою, это было непросто воплотить. Все было подготовлено за достаточно короткие сроки, и даже еще вчера доделывались какие-то вещи. Возможно, в истории театра не было таких масштабных декораций. Мы старались достоверно, почти в натуральную величину показать церкви и храмы, сделать так, чтобы зритель ощутил все атмосферу. Конечно, важную роль сыграл свет. Это потребовало больших сил», — добавил Артем Макаров.
По его словам, в репертуаре оркестра Большого театра огромное количество сложных спектаклей, и изучение новой партитуры только побудило интерес оркестра к развитию. Артем Макаров отметил, что именно по его предложению в качестве режиссер-постановщика оперы пригласили народного артиста России, художественного руководителя Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац Георгия Исаакяна. Они периодически пересекаются на разных сценах на протяжении 15 лет и всегда стараются удивить публику.
Георгий Исаакян признался, что для него самое невыносимое — это вежливо скучающие зрители. «Мы прилагали максимум усилий для того, чтобы зритель сидел на краешке стула и боялся пропустить хотя бы одну секунду. Нам хочется реконструировать то ощущение, которое было 150 лет назад, когда все видели и слышали эту оперу в первый раз. Хочется, чтобы зритель думал и чувствовал», — добавил режиссер.
«Мне кажется, что это мы можем делать только рядом с людьми, с которыми себя идентифицируем. В каждое время хочется видеть своего современника. Поэтому сегодня мы тоже видим современную девушку, которая пытается ощутить, что такое быть святой Жанной, как пережить ее путь и принести себя в жертву», — пояснил Георгий Исаакян.
По мнению художника-постановщика оперы Алексея Трегубова, который занимался сценографией и костюмами, в Большом театре работают удивительно тонкие и чувствующие профессионалы, которые помогли привести его идеи в реальность. Кроме того, здесь находятся удивительные цеха, в которых проходит много работы.
«Часто бывают такие случаи, когда монтировщик или бутафор — лицо, которое никто не знает, — что-то подсказывает. В театре все участвуют в создании спектакля, и этот раз не стал исключением. Чем ближе время подходило к премьере, тем больше людей понимало, что происходит, как это выглядит на сцене. Все это быстро дорабатывалось и доделывалось. У нас было немного времени и большие пространства, но я доволен результатом», — отметил художник-постановщик.
Хормейстер-постановщик, народная артистка Беларуси, главный хормейстер Большого театра Беларуси Нина Ломанович заметила, что хор у них не настолько большой, как в главных российских театрах, из-за чего возникли некоторые трудности. К счастью, использование деревянных декораций помогло создать на сцене подходящую акустику. При этом работа была долгой и упорной, ведь у Чайковского сложные и объемные партитуры.
«Я должна сказать, что в театре сейчас огромный праздник, потому что впервые в год Чайковского к нам пришла незаслуженно забытая опера. Мне кажется, в этой постановке она будет вызывать интерес зрителей. Это больше трех часов совершенно гениальной музыки, которая слушается на одном дыхании. И хоть хор здесь статичен, ему нужно так эмоционально реагировать на происходящее с главными героями, что это требует особого отношения», — подчеркнула Нина Ломанович. Она также выразила надежду, что этот спектакль не только вызовет интерес, но и станет долгожителем. -0-
Фото Татьяны Матусевич.