Предсмертным видениям найдено неожиданное объяснение

Нейрохирург Аджмал Земмар попытался найти объяснение одному из предсмертных феноменов, который описала американская медсестра хосписа Джули Макфадден. Она заявила, что часто наблюдает его на работе. Об этом пишет издание Metro.
У многих пациентов в последние дни жизни, по словам медсестры, бывают видения, которые она отличает от галлюцинаций и проявлений психических заболеваний.
За несколько недель до смерти они могут проснуться и нормально поговорить со своей семьей, сказать, что в углу видят своего усопшего отца, который улыбается и говорит, что скоро придет за ними, заявила Макфадден.
Доктор Земмар исследовал электроэнцефалограмму 87-летнего пациента за 30 секунд до и после остановки сердца. Зарегистрированные после смерти пациента колебания в мозге показали, что во время «перехода к смерти» и даже какое-то время после него он может оставаться активным.
Врач предположил, что мозг в этом время может проигрывать последние воспоминания о важных жизненных событиях, похожие на те, о которых сообщают люди при околосмертных переживаниях.