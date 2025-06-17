Вилкова и Трубинер на съемках проверят чувства на прочность

На этот раз персонажи Екатерины Вилковой и Павла Трубинера будут спасать новое немецкое оружие, которое нашли на потопленной субмарине. Диверсанты намерены уничтожить и потерянные торпеды, и секретное советское конструкторскою бюро, где планируют разобрать найденное оружие до самых мелких винтиков и найти способ противостоять чудо-технике. Кроме погони за шпионами Солей и Сабурову предстоит проверить свои чувства друг к другу на прочность в ситуации, когда на горизонте неожиданно появилась законная жена подполковника…