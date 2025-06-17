Вилкова и Трубинер на съемках проверят чувства на прочность

Майор Солей и подполковник Сабуров становятся для Екатерины Вилковой и Павла Трубинера почти родными персонажами. Актерский дуэт исполнит главные роли в третьем сезоне сериала о советских охотниках за диверсантами. Но если в первом сезоне события разворачивались на Черноморском побережье, а во втором — на Баренцевом море, то теперь ареной шпионских страстей станет Балтика.
Первые съемочные дни прошли вдали от балтийских берегов. Подходящая натура была найдена в Москве, и команда сериала оккупировала двухсотлетний Дом Телешова, что на Покровском бульваре. Впрочем, в Москве съемочная группа долго не задержится. Сюжет сериала разворачивается в Ленинграде и Кронштадте, которые, конечно, удобнее всего снимать в Петербурге и его окрестностях.
В последнее время петербуржцев сложно удивить съемками на улицах города, но туристы, возможно, получат дополнительную развлекательную программу, если застанут предполагаемые сцены погонь на набережной канала Грибоедова и на площади Островского, рядом с Екатерининским сквером и Александринским театром.
На этот раз персонажи Екатерины Вилковой и Павла Трубинера будут спасать новое немецкое оружие, которое нашли на потопленной субмарине. Диверсанты намерены уничтожить и потерянные торпеды, и секретное советское конструкторскою бюро, где планируют разобрать найденное оружие до самых мелких винтиков и найти способ противостоять чудо-технике. Кроме погони за шпионами Солей и Сабурову предстоит проверить свои чувства друг к другу на прочность в ситуации, когда на горизонте неожиданно появилась законная жена подполковника…
Первые фотографии со съемок наводят на мысль о проведении среди российских актеров своего рода конкурса на наиболее эффектное ношение военной формы. Есть подозрение, что Вилкова и Трубинер будут претендовать на места как минимум в первой тройке.