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Верующие УПЦ отстояли собор на западе Украины

Украинские правоохранители организовали коридор для захватчиков, чтобы они смогли безопасно выйти из храма.

Источник: Аргументы и факты

В Черновцах на западе Украины прихожане отстояли собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который ранее был захвачен сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского Союза православных журналистов.

По информации авторов канала, украинские правоохранители организовали коридор для захватчиков, чтобы они смогли безопасно выйти из храма, и подготовили для них транспорт.

Кроме того, информацию о том, что попытка силового захвата Свято-Духовского собора в Черновцах провалилась, также подтвердил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Напомним, ранее стало известно о силовой мобилизации и отправке в воинскую часть в Ровенской области настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита УПЦ.