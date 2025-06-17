Верующие УПЦ отстояли собор на западе Украины

В Черновцах на западе Украины прихожане отстояли собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который ранее был захвачен сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского Союза православных журналистов.
По информации авторов канала, украинские правоохранители организовали коридор для захватчиков, чтобы они смогли безопасно выйти из храма, и подготовили для них транспорт.
Кроме того, информацию о том, что попытка силового захвата Свято-Духовского собора в Черновцах провалилась, также подтвердил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Напомним, ранее стало известно о силовой мобилизации и отправке в воинскую часть в Ровенской области настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита УПЦ.