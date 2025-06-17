«Процесс начат»: Мерц рассказал, когда Украина может стать частью НАТО

Украины может присоединится к Североатлантическому альнсу после того, как будет урегулирован конфликт с Россией. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Мерц подчеркнул, что процесс присоединения Украины к НАТО уже начат, однако он не может быть завершен, пока страна участвует в конфликте. При этом канцлер ФРГ не стал исключать возможность вступления Украины в альянс в долгосрочной перспективе, несмотря на позицию России.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что членство Украины в НАТО является неприемлемым для России. По мнению дипломата, Киев и Запад должны отказаться от этой инициативы.