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«Процесс начат»: Мерц рассказал, когда Украина может стать частью НАТО

Мерц допустил вступление Украины в НАТО после завершения конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Украины может присоединится к Североатлантическому альнсу после того, как будет урегулирован конфликт с Россией. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Членство в НАТО — вопрос решенный, но на данный момент эта тема не стоит на повестке», — отметил он по итогам саммита G7 в интервью телеканалу ARD.

Мерц подчеркнул, что процесс присоединения Украины к НАТО уже начат, однако он не может быть завершен, пока страна участвует в конфликте. При этом канцлер ФРГ не стал исключать возможность вступления Украины в альянс в долгосрочной перспективе, несмотря на позицию России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что членство Украины в НАТО является неприемлемым для России. По мнению дипломата, Киев и Запад должны отказаться от этой инициативы.