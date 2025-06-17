«Процесс начат»: Мерц рассказал, когда Украина может стать частью НАТО

Мерц подчеркнул, что процесс присоединения Украины к НАТО уже начат, однако он не может быть завершен, пока страна участвует в конфликте. При этом канцлер ФРГ не стал исключать возможность вступления Украины в альянс в долгосрочной перспективе, несмотря на позицию России.