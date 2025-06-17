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Известный самарский гонщик Александр Поссен ушёл из жизни

Сообщение о кончине Александра Поссена распространилось в сообществе Российской дрифт-серии в социальной сети.

Сообщение о кончине Александра Поссена появилось в сообществе Российской дрифт-серии в социальной сети. Поссен ушёл из жизни 13 июня 2025 года.

Александр Поссен являлся неоднократным призёром и победителем этапов RDS Europe. Его карьера связана с ярким развитием автодрома в Самаре. Автолюбители вспоминают спортсмена как активного участника соревнований и позитивного человека.

Поссену оставалось несколько месяцев до своего 35-летия.

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