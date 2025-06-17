Зилленниалы правят бал: названо новое властвующее в мире поколение

Парадокс современной демографии заключается в том, что 42-летний миллениал и 29-летний представитель того же поколения демонстрируют принципиально разные модели цифрового поведения — различия между ними могут быть столь же значительными, как между зумером и представителем поколения X. Это наблюдение привело исследователей к выводу о необходимости более тонкой сегментации. Еще в 2018 году впервые была идентифицирована переходная группу «мостовых миллениалов» (1978−1988) — цифровых пионеров, на чьих глазах произошла трансформация от dial-up интернета к смартфонам. Сегодня фокус сместился на их младших последователей — зилленниалов, для которых цифровые технологии стали не дополнением, а естественной средой обитания.