Лукашенко предсказал голод в Белоруссии из-за проблем с дисциплиной рабочих

Если вопрос с падежом скота в Белоруссии решить не получится, то страна полностью останется без еды. Об этом во вторник, 17 июня, предупредил белорусский президент Александр Лукашенко на семинаре-совещании по сельскому хозяйству.
Глава государства выразил мнение, что рекордный падеж в Белоруссии случился из-за неисполнительности в агропромышленном секторе — наблюдаются «бардак в сельском хозяйстве» и проблемы с дисциплиной.
— И неправда, что у нас не хватает людей — мы их не организовали и не заставили работать. Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена, — добавил Лукашенко.
Кроме того, президент подверг критике оппозиционных журналистов — он назвал их «беглыми отморозками», которые приукрашивают действительность.
— Я что-то сказал, наши журналисты что-то написали, хватаются и начинают раскручивать: бульбы нема, еще чего-то не хватает и так далее, — цитирует его слова Telegram-канал «Пул Первого».
В этот же день Лукашенко заявил, что новым поколениям белорусских граждан необходимо сажать картошку.