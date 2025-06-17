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Лукашенко предсказал голод в Белоруссии из-за проблем с дисциплиной рабочих

Если вопрос с падежом скота в Белоруссии решить не получится, то страна полностью останется без еды. Об этом во вторник, 17 июня, предупредил белорусский президент Александр Лукашенко на семинаре-совещании по сельскому хозяйству.

Если вопрос с падежом скота в Белоруссии решить не получится, то страна полностью останется без еды. Об этом во вторник, 17 июня, предупредил белорусский президент Александр Лукашенко на семинаре-совещании по сельскому хозяйству.

Глава государства выразил мнение, что рекордный падеж в Белоруссии случился из-за неисполнительности в агропромышленном секторе — наблюдаются «бардак в сельском хозяйстве» и проблемы с дисциплиной.

— И неправда, что у нас не хватает людей — мы их не организовали и не заставили работать. Я помню, как я заставлял людей работать еще в советские времена, — добавил Лукашенко.

Кроме того, президент подверг критике оппозиционных журналистов — он назвал их «беглыми отморозками», которые приукрашивают действительность.

— Я что-то сказал, наши журналисты что-то написали, хватаются и начинают раскручивать: бульбы нема, еще чего-то не хватает и так далее, — цитирует его слова Telegram-канал «Пул Первого».

В этот же день Лукашенко заявил, что новым поколениям белорусских граждан необходимо сажать картошку.