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Каллас заявила, что Европа навсегда перекроет кран с российским газом

Инициатива Европейской комиссии (ЕК) по полному отказу от поставок топлива из России навсегда «перекроет кран с российским газом». Об этом во вторник, 17 июня, заявила глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас.

Инициатива Европейской комиссии (ЕК) по полному отказу от поставок топлива из России навсегда «перекроет кран с российским газом». Об этом во вторник, 17 июня, заявила глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас.

По словам чиновницы, к текущему моменту страны объединения уже в значительной степени уменьшили свою зависимость от российских углеводородов и не собираются останавливаться на достигнутом.

— Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас, — подчеркнула Каллас.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК предложила к концу 2027 года полностью запретить странам ЕС покупать российский газ. По словам чиновника, инициатива включает два этапа ограничений.

При этом Каллас ранее пожаловалась, что некоторые европейские компании все еще заинтересованы в ведении бизнеса на территории России, несмотря на уголовную ответственность за обход санкционных ограничений.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в то же время хоть и признала, что частичный отказ объединения от поставок российских энергоресурсов спровоцировал взлет стоимости топлива, все равно заявила о необходимости полностью отказаться от их импорта.