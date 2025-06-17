Каллас заявила, что Европа навсегда перекроет кран с российским газом

Инициатива Европейской комиссии (ЕК) по полному отказу от поставок топлива из России навсегда «перекроет кран с российским газом». Об этом во вторник, 17 июня, заявила глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас.
По словам чиновницы, к текущему моменту страны объединения уже в значительной степени уменьшили свою зависимость от российских углеводородов и не собираются останавливаться на достигнутом.
— Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас, — подчеркнула Каллас.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК предложила к концу 2027 года полностью запретить странам ЕС покупать российский газ. По словам чиновника, инициатива включает два этапа ограничений.
При этом Каллас ранее пожаловалась, что некоторые европейские компании все еще заинтересованы в ведении бизнеса на территории России, несмотря на уголовную ответственность за обход санкционных ограничений.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в то же время хоть и признала, что частичный отказ объединения от поставок российских энергоресурсов спровоцировал взлет стоимости топлива, все равно заявила о необходимости полностью отказаться от их импорта.