Самый масштабный прилет по Киеву, атака по Донецку: главное об СВО на 17 июня

ВС РФ осуществили один из самых мощных обстрелов стратегических объектов в столице Украины. В результате атаки поражена, в частности, территория аэропорта Жуляны, где, по имеющейся информации, размещались американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Главное о спецоперации на Украине к 17 июня — в материале URA.RU.