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Самый масштабный прилет по Киеву, атака по Донецку: главное об СВО на 17 июня

ВС РФ осуществили один из самых мощных обстрелов стратегических объектов в столице Украины. В результате атаки поражена, в частности, территория аэропорта Жуляны, где, по имеющейся информации, размещались американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Главное о спецоперации на Украине к 17 июня — в материале URA.RU.

ВС РФ нанесли один из мощнейших ударов по Киеву, заявил Коц.

ВС РФ осуществили один из самых мощных обстрелов стратегических объектов в столице Украины. В результате атаки поражена, в частности, территория аэропорта Жуляны, где, по имеющейся информации, размещались американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Главное о спецоперации на Украине к 17 июня — в материале URA.RU.

Самый масштабный прилет по Киеву.

ВС РФ нанесли один из самых масштабных ударов по стратегическим объектам в Киеве. Как сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, одной из целей российских военных стала территория аэропорта Жуляны, где размещены американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Также пострадал аэропорт Борисполь, киевский радиозавод и крупный склад боеприпасов.

Атаку подтвердили в Минобороны РФ, уточнив, что удар пришелся по объектам военно-промышленного комплекса Украины, расположенным в Киевской области и Запорожье. Там уточнили, что для атаки использовалось оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Ситуация в Сумской области.

ВС РФ продвигается в регионе.

Российские военные продвигаются в Сумской области, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ направили в регион дополнительные силы, чтобы замедлить войска РФ, но они не помешают продвижению.

ВСУ перебросили под Сумы подразделения запрещенного батальона.

По данным источника в российских силовых структурах, украинские военные перебросили к району города Сумы подразделения батальона имени Номана Челебиджихана (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Также ВСУ направили на сумское направление подразделения 87-го батальона 106-й отдельной бригады территориальной обороны из Каменец-Подольского Хмельницкой области.

Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Крымом и рядом российских регионов.

ВСУ предприняли попытку дневной атаки по территории РФ. В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) страны уничтожили 24 украинских БПЛА.

Основная часть дронов была сбита над Брянской областью. Также БПЛА были замечены и ликвидированы над Калужской, Тульской, Белгородской областями и над территорией Республики Крым.

Десятки взрывов в Донецке.

В ночь на 17 июня в Ленинском районе Донецка были слышны десяток мощных взрывов. Сообщалось, что в городе работали системы ПВО.

В результате обстрела ранения получили 14 мирных жителей. Данные о возможных жертвах уточняются, передает Пятый канал.

По имеющейся информации, удары наносились целенаправленно по жилому дому, который в результате был полностью уничтожен. В соседних многоэтажных зданиях взрывной волной выбило окна. По предварительным сведениям, обстрел осуществлялся с использованием ракетных систем HIMARS.