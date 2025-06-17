Самый масштабный прилет по Киеву, атака по Донецку: главное об СВО на 17 июня

ВС РФ нанесли один из мощнейших ударов по Киеву, заявил Коц.
ВС РФ осуществили один из самых мощных обстрелов стратегических объектов в столице Украины. В результате атаки поражена, в частности, территория аэропорта Жуляны, где, по имеющейся информации, размещались американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Главное о спецоперации на Украине к 17 июня — в материале URA.RU.
Самый масштабный прилет по Киеву.
ВС РФ нанесли один из самых масштабных ударов по стратегическим объектам в Киеве. Как сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, одной из целей российских военных стала территория аэропорта Жуляны, где размещены американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Также пострадал аэропорт Борисполь, киевский радиозавод и крупный склад боеприпасов.
Атаку подтвердили в Минобороны РФ, уточнив, что удар пришелся по объектам военно-промышленного комплекса Украины, расположенным в Киевской области и Запорожье. Там уточнили, что для атаки использовалось оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.
Ситуация в Сумской области.
ВС РФ продвигается в регионе.
Российские военные продвигаются в Сумской области, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ направили в регион дополнительные силы, чтобы замедлить войска РФ, но они не помешают продвижению.
ВСУ перебросили под Сумы подразделения запрещенного батальона.
По данным источника в российских силовых структурах, украинские военные перебросили к району города Сумы подразделения батальона имени Номана Челебиджихана (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Также ВСУ направили на сумское направление подразделения 87-го батальона 106-й отдельной бригады территориальной обороны из Каменец-Подольского Хмельницкой области.
Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Крымом и рядом российских регионов.
ВСУ предприняли попытку дневной атаки по территории РФ. В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) страны уничтожили 24 украинских БПЛА.
Основная часть дронов была сбита над Брянской областью. Также БПЛА были замечены и ликвидированы над Калужской, Тульской, Белгородской областями и над территорией Республики Крым.
Десятки взрывов в Донецке.
В ночь на 17 июня в Ленинском районе Донецка были слышны десяток мощных взрывов. Сообщалось, что в городе работали системы ПВО.
В результате обстрела ранения получили 14 мирных жителей. Данные о возможных жертвах уточняются, передает Пятый канал.
По имеющейся информации, удары наносились целенаправленно по жилому дому, который в результате был полностью уничтожен. В соседних многоэтажных зданиях взрывной волной выбило окна. По предварительным сведениям, обстрел осуществлялся с использованием ракетных систем HIMARS.