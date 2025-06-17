«Хотели устроить маски-шоу»: Карапетян рассказал, как армянские силовики обыскивали его дом

Предприниматель уточнил, что в настоящий момент армянские силовики перекрыли всю улицу, на которой находится его дом. Поводом для этого стало публичное выступление Карапетяна в защиту Армянской Апостольской Церкви, вопреки нападкам на неё премьер-министра Никола Пашиняна.