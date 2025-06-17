«Хотели устроить маски-шоу»: Карапетян рассказал, как армянские силовики обыскивали его дом

Российский миллиардер и меценат Самвел Карапетян, возглавляющий группу компаний «Ташир», прокомментировал RT ситуацию с обысками в его доме в Ереване, организованными местными правоохранительными органами. По словам бизнесмена, армянские власти попытались устроить показательные «маски-шоу».
«Хотели проводить маски-шоу и задержать меня. А люди, простые люди, которые собрались во дворе, дали отпор», — заявил Карапетян журналистам.
Предприниматель уточнил, что в настоящий момент армянские силовики перекрыли всю улицу, на которой находится его дом. Поводом для этого стало публичное выступление Карапетяна в защиту Армянской Апостольской Церкви, вопреки нападкам на неё премьер-министра Никола Пашиняна.
Ранее KP.RU сообщил, что в МИД России пристально наблюдают за ситуацией с Карапетяном и сделает всё необходимое, чтобы права гражданина РФ были соблюдены в полном объёме.