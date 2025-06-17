«Под силу только юрлицам». С 1 сентября ИП не будут работать в сфере дошкольного образования

«Не обращались на предмет получения лицензии для осуществления образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Это говорит о том, что фактически за три года ни один индивидуальный предприниматель не смог выполнить те требования, которые предъявляются для того, чтобы осуществлять эту программу. Поэтому во многом данная норма Кодекса об образовании лишь формализует то, что сегодня у нас могут осуществлять данные программы как государственные, так и частные учреждения образования, но ИП к ним не относятся», — проинформировал Андрей Иванец.