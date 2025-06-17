«Под силу только юрлицам». С 1 сентября ИП не будут работать в сфере дошкольного образования

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Андрей Иванец рассказал журналистам, почему с 1 сентября ИП не будут реализовывать учебные программы дошкольного образования, передает корреспондент БЕЛТА.
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Министр отметил, что после вступления в силу закона о лицензировании с 1 сентября 2022 года не поступало ни одной заявки в лицензирующие органы от индивидуальных предпринимателей.
«Не обращались на предмет получения лицензии для осуществления образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Это говорит о том, что фактически за три года ни один индивидуальный предприниматель не смог выполнить те требования, которые предъявляются для того, чтобы осуществлять эту программу. Поэтому во многом данная норма Кодекса об образовании лишь формализует то, что сегодня у нас могут осуществлять данные программы как государственные, так и частные учреждения образования, но ИП к ним не относятся», — проинформировал Андрей Иванец.
По его словам, все закономерно. «Мы прекрасно понимаем, что наличие педагогического коллектива, имеющего соответствующее образование, соответствующих площадей, которые отвечают санитарным, противопожарным нормам, нормам безопасности пребывания наших детей в учреждении, а также обеспечение необходимых условий для дневного нахождения, питания и послеобеденного сна под силу выполнить только юридическим лицам, которые не относятся к индивидуальным предпринимателям», — подчеркнул руководитель образовательного ведомства. -0-