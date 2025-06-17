Мантуров: Renault делает все, чтобы не возвращаться в Россию

Французский автопроизводитель Renault намеренно препятствует возможности реализации опциона на возобновление деятельности в России. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в эфире РБК-ТВ.
«Пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не имел возможности к реализации», — подчеркнул он.
По словам первого вице-премьера, компания прекратила все партнерские отношения в области поставок и не оказывает никакой поддержки «Автовазу» в этой сфере.
«Во-первых, компания Renault в целом поставляет технику. И мы это знаем и видим. А когда уже из таких публичных источников происходят заявления, ну мы этот критерий точно будем учитывать», — добавил Мантуров.
Напомним, что Renault покинул российский рынок во второй половине мая 2022 года. Производственные мощности компании, ныне известные как «Москвич», были переданы проданы Москвы за символическую плату. При этом, Renault не предоставила заводу ни технологий, ни проектной документации, ни необходимых компонентов для обеспечения производственного процесса.