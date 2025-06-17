Мантуров: Renault делает все, чтобы не возвращаться в Россию

Напомним, что Renault покинул российский рынок во второй половине мая 2022 года. Производственные мощности компании, ныне известные как «Москвич», были переданы проданы Москвы за символическую плату. При этом, Renault не предоставила заводу ни технологий, ни проектной документации, ни необходимых компонентов для обеспечения производственного процесса.