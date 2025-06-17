В Ростовской области сливочное масло заметно выросло в цене

Согласно майским данным, подорожало сливочное масло — килограмм теперь стоит в среднем 1088 рублей, на 26 рублей дороже. Также выросла в цене говядина — 612 рублей за килограмм. Продукт подорожал на 33 рубля. Стоимость замороженной рыбы увеличилась на 27 рублей, за килограмм теперь придется заплатить 393 рублей. Свинина стала дороже на 16 рублей, теперь килограмм стоит 384 рублей.