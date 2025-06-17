В Ростовской области сливочное масло заметно выросло в цене

Ростовстат фиксирует заметный рост цен на основные продукты питания в Ростовской области. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Согласно майским данным, подорожало сливочное масло — килограмм теперь стоит в среднем 1088 рублей, на 26 рублей дороже. Также выросла в цене говядина — 612 рублей за килограмм. Продукт подорожал на 33 рубля. Стоимость замороженной рыбы увеличилась на 27 рублей, за килограмм теперь придется заплатить 393 рублей. Свинина стала дороже на 16 рублей, теперь килограмм стоит 384 рублей.
При этом, куриное мясо подешевело на восемь рублей. Теперь его можно купить за 207 рублей за килограмм.
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