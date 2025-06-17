Археологи обнаружили корабль капитана Джеймса Кука у берегов США

Специалисты в области археологии определили место, где затонул легендарный корабль «Индевор» (Endeavour) капитана Джеймса Кука — знаменитого британского мореплавателя, совершившего множество географических открытий в XVIII веке. Об этом во вторник, 17 июня, рассказали в Daily Mail.
Судно в ходе продолжительных поисков обнаружили у города Ньюпорт, штат Род-Айленд еще в прошлом веке. Но специалистам предстояло определить, действительно ли обломки принадлежат «Индевору».
Через 25 лет Австралийский национальный морской музей подтвердил, что затонувший корабль под номером RI 2394 на самом деле является судном капитана Джеймса Кука. Уникальные особенности конструкции и точное соответствие историческим чертежам не оставили сомнений в подлинности находки.
Открытие поспособствовало прекращению многолетних споров между австралийскими и американскими исследователями. Теперь ученые сосредоточатся на сохранении останков исторического судна, уточнили в издании.
«Индевор» затонул в 1778 году во время Войны за независимость США — уже тогда корабль носил другое название, «Лорд Сэндвич».
Недавно у побережья Колумбии исследователи обнаружили сокровища, принадлежавшие испанскому галеону «Сан-Хосе», затонувшему более 300 лет назад.