Археологи обнаружили корабль капитана Джеймса Кука у берегов США

Через 25 лет Австралийский национальный морской музей подтвердил, что затонувший корабль под номером RI 2394 на самом деле является судном капитана Джеймса Кука. Уникальные особенности конструкции и точное соответствие историческим чертежам не оставили сомнений в подлинности находки.