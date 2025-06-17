Метеоролог Шувалов: летняя жара не вернется в Москву к концу июня

Синоптик и метеоролог Александр Ильин рассказал, когда в Москву вернется летняя жара. Пока через столицу проходит холодный атмосферный фронт, местами будут грозы, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
В среду, 18 июня, днем будет в пределах 20−22 градусов тепла. Четверг и пятница еще прохладнее. Максимальная температура в Москве + 18 градусов, а в области — до +15 тепла.
На выходных погода будет примерно такой же, до конца недели ожидаются дожди.
До конца месяца ждать жары в Москве и области не стоит, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Холодный воздух задержится на европейской территории до юга, похолодание будет актуальным до конца июня. Если и будет потепление, то только краткосрочное.
— Будем надеяться, что в середине третьей декады июня в Москву и регион вернется теплая погода с температурой воздуха от +23 до +28 градусов, — заключил синоптик.
Концу текущей недели в московском регионе ожидается снижение дневной температуры воздуха до 14 градусов, пишет Царьград.
Пока в Москве идут сильные дожди, и водители в соцсетях делятся кадрами с пометкой, что дороги залило, словно едешь по берегу моря. Машины буквально плывут, пишет Газета.ru.
К выходным дожди в столице пойдут на убыль. Об этом рассказала Rt ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.