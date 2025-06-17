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Глава Генштаба Ирана призвал граждан Израиля покинуть Тель-Авив и Хайфу

Генштаб Ирана заявил о подготовке к мощным ударам по территории Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави призвал граждан Израиля покинуть города Тель-Авив и Хайфу. Об этом сообщает телеканал Al Alam.

«Проведенные до настоящего времени операции были лишь своего рода предупреждением в целях сдерживания», — приводит слова Мусави источник.

Глава иранского Генштаба подчеркнул, что страна до настоящего времени ограничивалась только предупредительными ударами. Более сильные атаки, по словам Мусави, будут осуществлены в ближайшее время, в связи с чем израильским гражданам стоит покинуть обозначенные районы, чтобы спасти свои жизни.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента Ирана Масуда Пезешкиана, что Тегеран будет вынужден дать более жесткий и устрашающий ответ, если США не остановят действия Израиля в регионе.