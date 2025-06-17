Глава Генштаба Ирана призвал граждан Израиля покинуть Тель-Авив и Хайфу

Глава иранского Генштаба подчеркнул, что страна до настоящего времени ограничивалась только предупредительными ударами. Более сильные атаки, по словам Мусави, будут осуществлены в ближайшее время, в связи с чем израильским гражданам стоит покинуть обозначенные районы, чтобы спасти свои жизни.