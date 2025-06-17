Какие дороги перекроют в Петербурге на время ПМЭФ. Карта

Санкт-Петербурге введу временные ограничения в движении транспорта из-за ПМЭФ.
В Санкт-Петербурге перекроют движение на центральных и прилегающих улицах из-за проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие пройдет с 18 по 21 июня. Об изменениях предупреждает пресс-служба городского комитета по транспорту. Карта перекрытия дорог на время проведения ПМЭФ — в материале URA.RU.
Запрет остановки транспортных средств.
С 00:00 13 июня до 23:59 22 июня запрещена остановка транспортных средств на улице Пилотов (от Домодедовской улицы до Стартовой улицы), Стартовой улице (от улицы Пилотов до Внуковской улицы), Домодедовской улице (от улицы Пилотов до Внуковской улицы) и Внуковской улице.
В Санкт-Петербурге будет действовать запрет на остановку транспортных средств URA.RU.
С 00:00 17 июня до 23:59 22 июня остановка запрещена на Адмиралтейском проспекте. С 00:00 18 июня до 16:00 18 июня ограничение коснется набережной реки Крестовки (от дома 10 до Елагина моста), а с 00:00 18 июня до 09:00 18 июня — Заневского проспекта, дом 5.
В Санкт-Петербурге будет действовать запрет на остановку транспортных средствФото: URA.RUНОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗакрытые вечеринки, обеды по 6,5 тысяч и международные бизнес-сделки: в Петербурге стартует ПМЭФ-2025.
С 00:00 16 июня до 23:59 22 июня.
Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта;Вознесенский проспект от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы;Улица Марата вдоль дома 11 по улице Марата;Михайловская улицы вдоль дома 1/7 по Михайловской улице;Четная сторона набережной реки Мойки от дома 24 до Певческого моста;6-я Советская улица вдоль дома 12 по 6-й Советской улице;Стремянная улица вдоль дома 8 по Стремянной улице;Четная сторона набережной реки Мойки вдоль дома 2 по переулку Антоненко;Переулок Антоненко вдоль дома 2 по переулку Антоненко;Малая Морская улица вдоль дома 14 по Малой Морской улице;Почтамтская улица вдоль дома 4 по Почтамтской улице;Итальянская улица вдоль дома 10/5 по Итальянской улице;Владимирский проспект вдоль дома 2/49 по Владимирскому проспекту;нечетная сторона набережной реки Мойки от дома 97 до дома 99 по набережной реки Мойки;Исаакиевская площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;Улица Чайковского от дома 15 по улице Чайковского до дома 5/19 по Литейному проспекту;Вознесенский проспект вдоль дома 6 по Вознесенскому проспекту;Малая Морская улица вдоль дома 7−9 по Невскому проспекту;Проспект Римского-Корсакова вдоль дома 5−7 по проспекту Римского-Корсакова;Никольский переулок вдоль дома 62 по Садовой улице;Набережная Крюкова канала вдоль дома 62 по Садовой улице;Гончарная улица вдоль дома 4 по Гончарной улице;Лиговский проспект от дома 61 по Лиговскому проспекта до дома 63 по Лиговскому проспекту;Малый проспект Васильевского острова от набережной Макарова до 2−3-й линий Васильевского острова;Площадь Трезини у дома 19 по Университетской набережной;Усть-Славянское шоссе;Сарицкая улица;4−5-я линии Васильевского острова вдоль дома 2/19 по 5-й линии Васильевского острова.
В Санкт-Петербурге будет действовать запрет на остановку транспортных средств URA.RUВ Санкт-Петербурге будет действовать запрет на остановку транспортных средств URA.RU.
Запрет движения транспорта.
С 00:00 13 июня до 23:59 22 июня также запрещено движение транспорта на Стартовой улице (от Быковской улицы до Внуковской улицы), Домодедовской улице (от улицы Пилотов до Внуковской улицы) и Внуковской улице (от дома 2 до Домодедовской улицы).
Где будет действовать запрет на движение транспортаФото: URA.RU.
Ограничение движение грузовых автомобилей.
Кроме того, с 00:00 18 июня до 23:59 21 июня ограничено движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн на Пулковском шоссе (от Волхонского шоссе до Дунайского проспекта), Петербургском шоссе (от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе) и Витебском проспекте (от Московского шоссе до Петербургского шоссе).
Где будут действовать органичения для грузовы автоФото: URA.RU.
Запрет стоянки транспортных средств.
Запрет на стоянку транспортных средств будет действовать с 00:00 19 июня до 23:59 19 июня на Кожевенной линии, дом 40Д.
Сужение.
Также будет сужена проезжая часть на улицы Салова (вдоль дома 61). Это движение будет изменено с 00:00 16 июня до 23:59 22 июня.