Какие дороги перекроют в Петербурге на время ПМЭФ. Карта

Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта;Вознесенский проспект от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы;Улица Марата вдоль дома 11 по улице Марата;Михайловская улицы вдоль дома 1/7 по Михайловской улице;Четная сторона набережной реки Мойки от дома 24 до Певческого моста;6-я Советская улица вдоль дома 12 по 6-й Советской улице;Стремянная улица вдоль дома 8 по Стремянной улице;Четная сторона набережной реки Мойки вдоль дома 2 по переулку Антоненко;Переулок Антоненко вдоль дома 2 по переулку Антоненко;Малая Морская улица вдоль дома 14 по Малой Морской улице;Почтамтская улица вдоль дома 4 по Почтамтской улице;Итальянская улица вдоль дома 10/5 по Итальянской улице;Владимирский проспект вдоль дома 2/49 по Владимирскому проспекту;нечетная сторона набережной реки Мойки от дома 97 до дома 99 по набережной реки Мойки;Исаакиевская площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;Улица Чайковского от дома 15 по улице Чайковского до дома 5/19 по Литейному проспекту;Вознесенский проспект вдоль дома 6 по Вознесенскому проспекту;Малая Морская улица вдоль дома 7−9 по Невскому проспекту;Проспект Римского-Корсакова вдоль дома 5−7 по проспекту Римского-Корсакова;Никольский переулок вдоль дома 62 по Садовой улице;Набережная Крюкова канала вдоль дома 62 по Садовой улице;Гончарная улица вдоль дома 4 по Гончарной улице;Лиговский проспект от дома 61 по Лиговскому проспекта до дома 63 по Лиговскому проспекту;Малый проспект Васильевского острова от набережной Макарова до 2−3-й линий Васильевского острова;Площадь Трезини у дома 19 по Университетской набережной;Усть-Славянское шоссе;Сарицкая улица;4−5-я линии Васильевского острова вдоль дома 2/19 по 5-й линии Васильевского острова.