В АТОР назвали нарушением сдачу мест отдыхающим на пляже в Адлере

В АТОР отреагировали на новости о том, что в Адлере сдают в аренду туристам кусочек земли под тентом, чтобы было комфортно загорать. Шезлонг не предлагается, лежать придется на полотенце, но зато в тени. Цена вопроса — 1500 рублей.