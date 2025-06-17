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В АТОР назвали нарушением сдачу мест отдыхающим на пляже в Адлере

В этом случае можно жаловаться в Роспотребнадзор и городскую администрацию.

Источник: Комсомольская правда

В АТОР отреагировали на новости о том, что в Адлере сдают в аренду туристам кусочек земли под тентом, чтобы было комфортно загорать. Шезлонг не предлагается, лежать придется на полотенце, но зато в тени. Цена вопроса — 1500 рублей.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин рассказал, что арендатор может брать деньги с туристов за какую-то услугу. Но кусочек земли таковой не является.

Пляжи находятся в муниципальной собственности, а если придуман договор «субаренды» кусочка песка, то можно вести речь о нарушении. Вряд ли городская администрация в курсе такого бизнеса и давала на это разрешение.

— Думаю — это местная нехорошая самостоятельность и цель заработать побольше денег. В таком случае можно обратиться в Роспотребнадзор, — посоветовал эксперт в беседе с Lenta.ru.

Так же можно пожаловаться в городскую администрацию.

В этом году Роспотребнадзор запретил отдыхать на анапских пляжах. После крушения танкеров и выбросов нефтепродуктов купальный сезон приостановили. Однако многих отдыхающих предупреждение не смутило, сообщает 360.ru.

Администрация Темрюкского района предъявила иск на 28,3 млн рублей к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушение в Керченском проливе, пишет Царьград.

Ранее, эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников, арендуя жилья в туристический сезон на морском побережье.

С каждым годом спрос на аренду жилья в курортных регионах только растет. Однако вместе с растущим спросом увеличивается и число мошеннических схем, пишет Life.ru.