В АТОР назвали нарушением сдачу мест отдыхающим на пляже в Адлере

В АТОР отреагировали на новости о том, что в Адлере сдают в аренду туристам кусочек земли под тентом, чтобы было комфортно загорать. Шезлонг не предлагается, лежать придется на полотенце, но зато в тени. Цена вопроса — 1500 рублей.
Вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин рассказал, что арендатор может брать деньги с туристов за какую-то услугу. Но кусочек земли таковой не является.
Пляжи находятся в муниципальной собственности, а если придуман договор «субаренды» кусочка песка, то можно вести речь о нарушении. Вряд ли городская администрация в курсе такого бизнеса и давала на это разрешение.
— Думаю — это местная нехорошая самостоятельность и цель заработать побольше денег. В таком случае можно обратиться в Роспотребнадзор, — посоветовал эксперт в беседе с Lenta.ru.
Так же можно пожаловаться в городскую администрацию.
В этом году Роспотребнадзор запретил отдыхать на анапских пляжах. После крушения танкеров и выбросов нефтепродуктов купальный сезон приостановили. Однако многих отдыхающих предупреждение не смутило, сообщает 360.ru.
Администрация Темрюкского района предъявила иск на 28,3 млн рублей к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушение в Керченском проливе, пишет Царьград.
Ранее, эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников, арендуя жилья в туристический сезон на морском побережье.
С каждым годом спрос на аренду жилья в курортных регионах только растет. Однако вместе с растущим спросом увеличивается и число мошеннических схем, пишет Life.ru.