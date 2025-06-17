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Поддержана инициатива о повышении уровня защиты каспийского тюленя в РФ

Это позволит обратить больше внимания на вымирание млекопитающего.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Научные институты поддержали предложение фонда «Компас» о повышении категории защиты каспийского тюленя до первого класса в Красной книге России. Это позволит обратить больше внимания на вымирание млекопитающего и выработать новые подходы к сохранению животных, сообщает пресс-служба фонда.

«Позиция фонда получила поддержку Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, а также Всероссийского научно-исследовательского института экологии (ВНИИ “Экология”). С данной инициативой фонд повторно обратился в Минприроды России для выработки совместной стратегии сохранения популяции каспийского тюленя», — говорится в сообщении.

По мнению научной группы фонда «Компас», также нужно включить каспийского тюленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, требующих приоритетных мер по восстановлению.

С 2022 года фонд совместно с учеными из Дагестанского университета проводит программу по изучению и сохранению популяции каспийского тюленя. За это время было проведено 11 научных экспедиций, в ходе которых подтверждено значительное сокращение численности морской нерпы.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, — единственное млекопитающее Каспийского моря. Популяция каспийских тюленей, насчитывавшая в начале XX века около одного миллиона особей, сегодня сократилась, по различным оценкам, на 70−90%. Гибель каспийской нерпы отмечается ежегодно в течение последних лет, когда проходит миграция животных с Северного на Южный Каспий. Случаи массовой гибели отмечались на побережье Дагестана, Калмыкии и Казахстана.