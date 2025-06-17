Поддержана инициатива о повышении уровня защиты каспийского тюленя в РФ

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, — единственное млекопитающее Каспийского моря. Популяция каспийских тюленей, насчитывавшая в начале XX века около одного миллиона особей, сегодня сократилась, по различным оценкам, на 70−90%. Гибель каспийской нерпы отмечается ежегодно в течение последних лет, когда проходит миграция животных с Северного на Южный Каспий. Случаи массовой гибели отмечались на побережье Дагестана, Калмыкии и Казахстана.