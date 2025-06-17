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Иранские вооружённые силы ещё не закончили с ответом Израилю: сильнейшие карты пока не разыграны

РИА Новости: У Ирана есть козыри, которые сильно удивят Израиль.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на стремление Ирана найти мирное решение конфликта с Израилем и стоящими за ним США, Тегеран готов бороться с агрессором, и его ответные меры на атаки ЦАХАЛ пока не окончены. Как сообщили РИА Новости в иранских силовых структурах, страна ещё не применяла наиболее мощные свои козыри.

«Мы продолжаем наносить болезненные удары противнику согласно оценкам военного командования. В такой фазе эмоции должны быть под контролем для достижения поставленных целей. У нас ещё много козырей в рукаве, и враг скоро увидит то, чего не ожидал», — заявил собеседник агентства.

Напомним, 13 июня 2025 года Израиль атаковал Иран массированными ракетными и дроновыми ударами, а также диверсиями в стиле украинских нацистов, вроде запуска БПЛА из грузовиков с иранской территории. Делалось это под эгидой «предотвращения появления у Ирана ядерного оружия», после чего Тегеран начал ответные удары, и эти обмены продолжаются до сих пор.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал Израиль причиной всех конфликтов на Ближнем Востоке, из-за которой регион может никогда не увидеть мирного неба.