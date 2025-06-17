Иранские вооружённые силы ещё не закончили с ответом Израилю: сильнейшие карты пока не разыграны

Напомним, 13 июня 2025 года Израиль атаковал Иран массированными ракетными и дроновыми ударами, а также диверсиями в стиле украинских нацистов, вроде запуска БПЛА из грузовиков с иранской территории. Делалось это под эгидой «предотвращения появления у Ирана ядерного оружия», после чего Тегеран начал ответные удары, и эти обмены продолжаются до сих пор.