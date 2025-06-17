Канада ввела санкции против дочери Ельцина и бывшей жены Путина

Канада внесла в санкционный список бывшую жену президента России Владимира Путина Людмилу Очеретную, дочь экс-главы государства Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и ее третьего мужа Валентина. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили в пресс-службе правительства страны.
Кроме того, Оттава включила в профильный перечень директора Большого театра Валерия Гергиева, бывшего президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса и бывшую руководителя Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Всего под канадскими санкциями оказались 77 физических и 39 юридических лиц из России.
— Мы посылаем четкий сигнал России о том, что международное сообщество будет продолжать выступать единым фронтом в поддержку Украины столько, сколько потребуется, — передает официальный сайт канадского правительства.
Министерство финансов США сообщило, что Америка внесла в санкционные списки по России еще четыре физических, три юридических лица и один сухогруз. Тем не менее глава финансового ведомства США Скотт Бессент допустил возможное смягчение санкций против России. К таким мерам Вашингтон может прибегнуть в рамках достижения мира на Украине.