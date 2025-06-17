Нейрохирург Земмар объяснил предсмертные видения людей

По словам медика, выяснить это помог анализ электроэнцефалограммы 87-летнего пациента за 30 секунд до и после остановки сердца. Доктор отметил, что в так называемых гамма-осцилляциях, связанных с уже упомянутыми сновидениями или воспоминаниями, заметна активность во время и даже после «перехода к смерти». Он объяснил, что мозг перед кончиной человека может воспроизводить последнее воспоминание о важных жизненных событиях.