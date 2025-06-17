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МИД РФ: конфронтационный курс Израиля находит поддержку только от соучастников

В МИД России заявили, что поддерживающие действия Израиля страны действуют из конъюнктурных соображений.

Источник: Комсомольская правда

Конфронтационный курс властей Израиля находит поддержку и понимание только со стороны государств, которые являются соучастниками действий на Ближнем Востоке. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

«Действия израильского руководства находят понимание и поддержку только со стороны тех государств, которые являются его фактическими соучастниками и действуют из конъюнктурных соображений», — говорится в сообщении.

Об этом, согласно заявлению МИД РФ, говорит жесткая и непримиримая реакция государств мирового большинства на фоне действий Вооруженных сил Израиля и эскалации конфликта с Ираном.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении замглавы МИД России Сергея Рябкова, что ведомство находится в постоянном контакте со сторонами ирано-израильского конфликта.