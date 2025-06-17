Ограничения движения в связи с ПМЭФ в 2025 году: как не попасть в пробку

Где будет проходить ПМЭФ 2025
XXVIII Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года. Основной темой форума станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Традиционной площадкой для мероприятия станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», расположенный по адресу Петербургское шоссе, д. 64/1.
Основные зоны перекрытия дорог на время ПМЭФ
Как сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту, с 13 до 22 июня будет закрыт проезд для всех видов транспорта:
Стартовая улица (от Быковской до Внуковской);
Домодедовская улица (от улицы Пилотов до Внуковской);
Внуковская улица (от дома № 2 до Домодедовской улицы).
С 18 до 21 июня для грузовиков массой свыше 3,5 тонн будет запрещено движение по ряду ключевых магистралей Петербурга и Ленобласти. Ограничения коснутся Пулковского шоссе — от Волхонского шоссе до Дунайского проспекта (в том числе участка от Красносельского до Дунайского), Петербургского шоссе — от Пулковского до Кузьминского шоссе, Витебского проспекта — от Московского до Петербургского шоссе, а также КАД — между развязками с Софийской улицей и Ропшинским шоссе. На этом отрезке дороги также будут закрыты площадки для отдыха водителей. В качестве альтернативы можно использовать Ропшинское, Московское и Волхонское шоссе.
Кроме того, на ряде улиц введут запрет на остановку транспорта. С 13 до 22 июня ограничения будут действовать на улице Пилотов, Стартовой, Домодедовской и Внуковской. С 17 по 22 июня на Адмиралтейском проспекте. На набережной Крестовки от дома 10 до Елагина моста запрет введут 18 июня с полуночи до 16:00, а на Заневском проспекте, 5 — с полуночи до 9 утра. Также с 16 по 22 июня на Петербургском шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта, Усть-Славянском шоссе, Сарицкой улице и ряде улиц в центре города, где сузят проезжую часть.
А 19 июня в течение суток нельзя будет парковаться на Кожевенной линии у дома 40Д.
Ограничения коснутся и электросамокатов. Запрет на передвижение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности введут в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах до 22 июня.
График введения ограничений движения: где и когда перекроют дороги
ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня, однако подготовительные работы стартуют раньше, поэтому ограничения на движение продлятся дольше. Власти Петербурга просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением масштабного международного форума.
С 0:00 13 июня до 23:59 22 июня перекроют проезд по:
Стартовой улице от Быковской улицы до Внуковской улицы;
Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы;
Внуковской улице от дома 2 до Домодедовской улицы.
С 00:00 13 июня до 23:59 22 июня проезжая часть улицы Салова возле дома 61 будет сужена. Остальные нововведения вступили в силу с 16 июня на следующих участках:
дорога в аэропорт;
Усть-Славянское шоссе в районе съезда на Волхонское шоссе;
Киевское шоссе на пересечении с Волхонским шоссе;
Петербургское шоссе на пересечении с Витебским пр.;
ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;
Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;
четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;
Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;
Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;
6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;
Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;
четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;
Малая Морская ул. вдоль д. 7−9 по Невскому пр.;
наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;
Никольский пер. вдоль д. 62 по Садовой ул.;
пр. Римского-Корсакова вдоль д. 5−7 по пр. Римского-Корсакова;
Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;
Лиговский пр. от д. 61 по Лиговскому пр. до д. 63 по Лиговскому пр.;
Малый пр. В. О. от наб. Макарова до 2−3-й линий В. О.;
4−5-я линии В. О. вдоль д. 2/19 по 5-й линии В. О.
Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;
Итальянская ул. вдоль д. 10/5 по Итальянской ул.;
нечетная сторона наб. р. Мойки от д. 97 до д. 99 по наб. р. Мойки;
Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;
ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;
Вознесенский пр. вдоль д. 6 по Вознесенскому пр.;
Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
Галерная ул. вдоль д. 15 по Галерной ул.;
пл. Трезини у д. 19 по Университетской наб.
Ограничения движения в связи с ПМЭФ 2025 будут действовать до окончания форума, то есть до 23:59 22 июня.
На ряде улиц будет введен запрет на остановку транспорта с 00:00 13 июня до 23:59 22 июня:
улица Пилотов (от Домодедовской улицы до Стартовой улицы);
Стартовая улица (от улицы Пилотов до Внуковской улицы);
Домодедовская улица (от улицы Пилотов до Внуковской улицы);
Внуковская улица.
с 00:00 17 июня до 23:59 22 июня:
Адмиралтейский проспект.
с 00:00 до 16:00 18 июня:
Набережная Крестовки (от дома 10 до Елагина моста).
с 00:00 до 09:00 18 июня:
Заневский проспект, 5.
с 00:00 16 июня до 23:59 22 июня:
Петербургское шоссе (от Пулковского шоссе до Витебского проспекта);
Усть-Славянское шоссе;
Сарицкая улица;
Ряд улиц в центре Петербурга, где будет сужена проезжая часть.
Кроме того, 19 июня с 00:00 до 23:59 будет запрещена стоянка на Кожевенной линии у дома 40Д.
Запрет на движение на электросамокатах с 00:00 18 июня до 16:00 22 июня:
Адмиралтейский район;
Василеостровский район;
Московский район;
Петроградский район;
Пушкинский район;
Центральный район.
Альтернативные маршруты для объезда перекрытых участков дорог
Прекращение и ограничение движения не означает необходимости полностью отказаться от использования автомобиля до 21 июня. В городе доступно множество альтернативных маршрутов, которые помогут объехать временно закрытые или ограниченные участки магистрали. Рекомендуется заранее планировать поездки с помощью навигационных сервисов, чтобы выбрать оптимальный путь и избежать заторов. Следите за обновлениями дорожной обстановки в режиме реального времени, чтобы оперативно корректировать маршрут и минимизировать время в пути.
Рекомендации для водителей и пешеходов
ПМЭФ 2025 не нарушит привычный ритм жизни петербуржцев и не помешает комфортному отдыху гостей города, однако в период проведения форума особенно важно заранее планировать поездки, чтобы избежать задержек и лишнего стресса на дорогах.
Старайтесь планировать поездки на раннее утро или поздний вечер — в это время на дорогах обычно меньше машин, и движение идет спокойнее.
Если вам предстоит важная встреча или мероприятие, лучше выехать заранее — учитывайте, что в городе могут быть пробки и задержки.
Если возникнут вопросы по парковкам или другим транспортным вопросам, не стесняйтесь звонить в круглосуточную справочную службу Комитета по транспорту по номеру +7 812 417 50 00 — специалисты всегда готовы помочь и дать нужную информацию.
Напоминаем, что «Экспофорум» расположен в поселке Шушары, рядом с аэропортом Пулково. Поездка от аэропорта до площадки занимает около 15 минут. От центра города путь занимает около часа, но с пробками время в пути может увеличиться — лучше выезжать заранее. Для участников форума предусмотрен бесплатный трансфер от официальных гостиниц, Московского вокзала и центра аккредитации в Outlet Village Пулково.
Точное время и место отправления шаттлов участники также смогут уточнить на стойке транспортного обслуживания в КВЦ «Экспофорум» или у транспортных координаторов в местах отправления шаттлов.
Маршрут № 1.1 — «Гранд Отель Мойка 22», «Гранд Отель Европа», Cosmos Selection Italyanskaya, Cosmos Selection Nevsky Royal Hotel, отели «Коринтия» и «Гельвеция».
Маршрут № 1.2 — отели «Резиденция Дашковой», Four Seasons Lion Palace, «Петро Палас Отель» и отель «Ренартисс Исаакий».
Маршрут № 1.3 — «Лотте Отель», отели «Англетер», «Астория» и SO.
Маршрут № 1.4 — отель Indigo — Tchaikovskogo, Radisson Sonya Hotel, Grand Hotel Emerald.
Маршрут № 1.5 — Амбассадор, гостиницы «Театральная площадь» и «Экспресс Садовая».
Маршрут № 1.6 — Cosmos Pulkovskaya Hotel, гостиница Airportcity Plaza.
Маршрут № 1.7 — «Domina Пулково Отель и Апартаменты».
Маршрут № 1.8 — Valo Hotel City, отель Valo Business, Valo Network, Mercure Hotel and Residences, отель Ramada Plaza by Wyndham.
Маршрут № 1.9 — Дворец Трезини, River Palace Hotel.
Маршрут № 1.10 — Tsar Palace Luxury Hotel & SPA.
|Время курсирования (18-21 июня)
|Интервал движения
|07:00–12:00
|20 минут
|12:00–15:00
|30 минут
|15:00–21:00
|20 минут
|18 июня 06:00–00:00
|30 минут
|19 июня 06:00–22:30
|30 минут
|20 июня 07:30–22:30
|30 минут
|21 июня 07:30–22:00
|30 минут
|21 июня 07:30–22:00
|30 минут
|18-19 июня 06:00-20:00
|30 минут
|20 июня 07:30-20:00
|30 минут
|21 июня 07:30-17:00
| 30 минут
|18-21 июня 07:30-20:00
|30 минут