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Ограничения движения в связи с ПМЭФ в 2025 году: как не попасть в пробку

Какие участки дорог перекроют в Петербурге в связи с ПМЭФ 2025, где нельзя будет парковаться и как строить маршруты, чтобы объехать пробки — собрали главное для водителей и пешеходов. Как изменится схема движения и чего ждать петербуржцам — читайте в материале Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Где будет проходить ПМЭФ 2025

XXVIII Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года. Основной темой форума станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Традиционной площадкой для мероприятия станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», расположенный по адресу Петербургское шоссе, д. 64/1.

Основные зоны перекрытия дорог на время ПМЭФ

Как сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту, с 13 до 22 июня будет закрыт проезд для всех видов транспорта:

  • Стартовая улица (от Быковской до Внуковской);

  • Домодедовская улица (от улицы Пилотов до Внуковской);

  • Внуковская улица (от дома № 2 до Домодедовской улицы).

С 18 до 21 июня для грузовиков массой свыше 3,5 тонн будет запрещено движение по ряду ключевых магистралей Петербурга и Ленобласти. Ограничения коснутся Пулковского шоссе — от Волхонского шоссе до Дунайского проспекта (в том числе участка от Красносельского до Дунайского), Петербургского шоссе — от Пулковского до Кузьминского шоссе, Витебского проспекта — от Московского до Петербургского шоссе, а также КАД — между развязками с Софийской улицей и Ропшинским шоссе. На этом отрезке дороги также будут закрыты площадки для отдыха водителей. В качестве альтернативы можно использовать Ропшинское, Московское и Волхонское шоссе.

Кроме того, на ряде улиц введут запрет на остановку транспорта. С 13 до 22 июня ограничения будут действовать на улице Пилотов, Стартовой, Домодедовской и Внуковской. С 17 по 22 июня на Адмиралтейском проспекте. На набережной Крестовки от дома 10 до Елагина моста запрет введут 18 июня с полуночи до 16:00, а на Заневском проспекте, 5 — с полуночи до 9 утра. Также с 16 по 22 июня на Петербургском шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта, Усть-Славянском шоссе, Сарицкой улице и ряде улиц в центре города, где сузят проезжую часть.

А 19 июня в течение суток нельзя будет парковаться на Кожевенной линии у дома 40Д.

Ограничения коснутся и электросамокатов. Запрет на передвижение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности введут в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах до 22 июня.

График введения ограничений движения: где и когда перекроют дороги

ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня, однако подготовительные работы стартуют раньше, поэтому ограничения на движение продлятся дольше. Власти Петербурга просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением масштабного международного форума.

С 0:00 13 июня до 23:59 22 июня перекроют проезд по:

  • Стартовой улице от Быковской улицы до Внуковской улицы;

  • Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы;

  • Внуковской улице от дома 2 до Домодедовской улицы.

С 00:00 13 июня до 23:59 22 июня проезжая часть улицы Салова возле дома 61 будет сужена. Остальные нововведения вступили в силу с 16 июня на следующих участках:

  • дорога в аэропорт;

  • Усть-Славянское шоссе в районе съезда на Волхонское шоссе;

  • Киевское шоссе на пересечении с Волхонским шоссе;

  • Петербургское шоссе на пересечении с Витебским пр.;

  • ул. Марата вдоль д. 11 по ул. Марата;

  • Михайловская ул. вдоль д. 1/7 по Михайловской ул.;

  • четная сторона наб. р. Мойки от д. 24 по наб. р. Мойки до Певческого моста;

  • Вознесенский пр. от Большой Морской ул. до Малой Морской ул.;

  • Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;

  • 6-я Советская ул. вдоль д. 12 по 6-й Советской ул.;

  • Стремянная ул. вдоль д. 8 по Стремянной ул.;

  • четная сторона наб. р. Мойки вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

  • пер. Антоненко вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

  • Малая Морская ул. вдоль д. 14 по Малой Морской ул.;

  • Малая Морская ул. вдоль д. 7−9 по Невскому пр.;

  • наб. Крюкова канала вдоль д. 62 по Садовой ул.;

  • Никольский пер. вдоль д. 62 по Садовой ул.;

  • пр. Римского-Корсакова вдоль д. 5−7 по пр. Римского-Корсакова;

  • Гончарная ул. вдоль д. 4 по Гончарной ул.;

  • Лиговский пр. от д. 61 по Лиговскому пр. до д. 63 по Лиговскому пр.;

  • Малый пр. В. О. от наб. Макарова до 2−3-й линий В. О.;

  • 4−5-я линии В. О. вдоль д. 2/19 по 5-й линии В. О.

  • Почтамтская ул. вдоль д. 4 по Почтамтской ул.;

  • Итальянская ул. вдоль д. 10/5 по Итальянской ул.;

  • нечетная сторона наб. р. Мойки от д. 97 до д. 99 по наб. р. Мойки;

  • Владимирский пр. вдоль д. 2/49 по Владимирскому пр.;

  • ул. Чайковского от д. 15 по ул. Чайковского до д. 5/19 по Литейному пр.;

  • Вознесенский пр. вдоль д. 6 по Вознесенскому пр.;

  • Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;

  • Галерная ул. вдоль д. 15 по Галерной ул.;

  • пл. Трезини у д. 19 по Университетской наб.

Ограничения движения в связи с ПМЭФ 2025 будут действовать до окончания форума, то есть до 23:59 22 июня.

На ряде улиц будет введен запрет на остановку транспорта с 00:00 13 июня до 23:59 22 июня:

  • улица Пилотов (от Домодедовской улицы до Стартовой улицы);

  • Стартовая улица (от улицы Пилотов до Внуковской улицы);

  • Домодедовская улица (от улицы Пилотов до Внуковской улицы);

  • Внуковская улица.

с 00:00 17 июня до 23:59 22 июня:

  • Адмиралтейский проспект.

с 00:00 до 16:00 18 июня:

  • Набережная Крестовки (от дома 10 до Елагина моста).

с 00:00 до 09:00 18 июня:

  • Заневский проспект, 5.

с 00:00 16 июня до 23:59 22 июня:

  • Петербургское шоссе (от Пулковского шоссе до Витебского проспекта);

  • Усть-Славянское шоссе;

  • Сарицкая улица;

  • Ряд улиц в центре Петербурга, где будет сужена проезжая часть.

Кроме того, 19 июня с 00:00 до 23:59 будет запрещена стоянка на Кожевенной линии у дома 40Д.

Запрет на движение на электросамокатах с 00:00 18 июня до 16:00 22 июня:

  • Адмиралтейский район;

  • Василеостровский район;

  • Московский район;

  • Петроградский район;

  • Пушкинский район;

  • Центральный район.

Альтернативные маршруты для объезда перекрытых участков дорог

Прекращение и ограничение движения не означает необходимости полностью отказаться от использования автомобиля до 21 июня. В городе доступно множество альтернативных маршрутов, которые помогут объехать временно закрытые или ограниченные участки магистрали. Рекомендуется заранее планировать поездки с помощью навигационных сервисов, чтобы выбрать оптимальный путь и избежать заторов. Следите за обновлениями дорожной обстановки в режиме реального времени, чтобы оперативно корректировать маршрут и минимизировать время в пути.

Рекомендации для водителей и пешеходов

ПМЭФ 2025 не нарушит привычный ритм жизни петербуржцев и не помешает комфортному отдыху гостей города, однако в период проведения форума особенно важно заранее планировать поездки, чтобы избежать задержек и лишнего стресса на дорогах.

  • Старайтесь планировать поездки на раннее утро или поздний вечер — в это время на дорогах обычно меньше машин, и движение идет спокойнее.

  • Если вам предстоит важная встреча или мероприятие, лучше выехать заранее — учитывайте, что в городе могут быть пробки и задержки.

  • Если возникнут вопросы по парковкам или другим транспортным вопросам, не стесняйтесь звонить в круглосуточную справочную службу Комитета по транспорту по номеру +7 812 417 50 00 — специалисты всегда готовы помочь и дать нужную информацию.

Напоминаем, что «Экспофорум» расположен в поселке Шушары, рядом с аэропортом Пулково. Поездка от аэропорта до площадки занимает около 15 минут. От центра города путь занимает около часа, но с пробками время в пути может увеличиться — лучше выезжать заранее. Для участников форума предусмотрен бесплатный трансфер от официальных гостиниц, Московского вокзала и центра аккредитации в Outlet Village Пулково.

Точное время и место отправления шаттлов участники также смогут уточнить на стойке транспортного обслуживания в КВЦ «Экспофорум» или у транспортных координаторов в местах отправления шаттлов.

  • Маршрут № 1.1 — «Гранд Отель Мойка 22», «Гранд Отель Европа», Cosmos Selection Italyanskaya, Cosmos Selection Nevsky Royal Hotel, отели «Коринтия» и «Гельвеция».

  • Маршрут № 1.2 — отели «Резиденция Дашковой», Four Seasons Lion Palace, «Петро Палас Отель» и отель «Ренартисс Исаакий».

  • Маршрут № 1.3 — «Лотте Отель», отели «Англетер», «Астория» и SO.

  • Маршрут № 1.4 — отель Indigo — Tchaikovskogo, Radisson Sonya Hotel, Grand Hotel Emerald.

  • Маршрут № 1.5 — Амбассадор, гостиницы «Театральная площадь» и «Экспресс Садовая».

  • Маршрут № 1.6 — Cosmos Pulkovskaya Hotel, гостиница Airportcity Plaza.

  • Маршрут № 1.7 — «Domina Пулково Отель и Апартаменты».

  • Маршрут № 1.8 — Valo Hotel City, отель Valo Business, Valo Network, Mercure Hotel and Residences, отель Ramada Plaza by Wyndham.

  • Маршрут № 1.9 — Дворец Трезини, River Palace Hotel.

  • Маршрут № 1.10 — Tsar Palace Luxury Hotel & SPA.

Время курсирования (18-21 июня)Интервал движения
07:00–12:0020 минут
12:00–15:0030 минут
15:00–21:0020 минут
Маршрут № 2 — аэропорт Пулково (с остановкой у Центра аккредитации № 1 по запросу)
18 июня 06:00–00:0030 минут
19 июня 06:00–22:3030 минут
20 июня 07:30–22:3030 минут
21 июня 07:30–22:0030 минут
21 июня 07:30–22:0030 минут
Маршрут № 3 — Outlet Village Pulkovo
18-19 июня 06:00-20:00
30 минут
20 июня 07:30-20:00
30 минут
21 июня 07:30-17:00
 30 минут
Маршрут № 4 — удаленные парковки A2, А3, А4, А5.
18-21 июня 07:30-20:00
30 минут