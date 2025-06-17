Ограничения движения в связи с ПМЭФ в 2025 году: как не попасть в пробку

Кроме того, на ряде улиц введут запрет на остановку транспорта. С 13 до 22 июня ограничения будут действовать на улице Пилотов, Стартовой, Домодедовской и Внуковской. С 17 по 22 июня на Адмиралтейском проспекте. На набережной Крестовки от дома 10 до Елагина моста запрет введут 18 июня с полуночи до 16:00, а на Заневском проспекте, 5 — с полуночи до 9 утра. Также с 16 по 22 июня на Петербургском шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта, Усть-Славянском шоссе, Сарицкой улице и ряде улиц в центре города, где сузят проезжую часть.