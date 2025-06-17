Миллениалы лидируют: Составлен поколенческий портрет самозанятых россиян

Между тем, эксперты напоминают, что за внешней свободой самозанятости часто скрывается высокая нагрузка. По словам экономиста Бориса Фролова, такие работники не имеют отпусков и больничных, работают без графика и зачастую доступны в мессенджерах круглосуточно. Он советует формализовать рабочее расписание и откладывать часть доходов, чтобы позволить себе отдых без потери средств и клиентов.