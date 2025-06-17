Миллениалы лидируют: Составлен поколенческий портрет самозанятых россиян

«Самозанятые — это быстрорастущая и очень важная часть российской экономики. Их число в 2026 году достигнет 20 млн человек. Мы видим, какой огромный вклад самозанятые вносят в развитие предпринимательства и считаем своей ключевой задачей создание комплексной системы поддержки, способствующей их росту и развитию», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Самыми возрастными самозанятыми оказались женщины старше 90 лет из Удмуртии и Ульяновской области. А с начала этого года в реестре появились и первые представители поколения Alpha — подростки с 14 лет, которым по закону уже можно регистрироваться как самозанятым.
«Самозанятые клиенты активно используют личный кабинет ВТБ: только за первый квартал 2025 года они зарегистрировали 100 тысяч чеков, а их общий зарегистрированный доход превысил 1,3 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе.
Исследование также показало гендерный перекос: 60% зарегистрированных — мужчины. Особенно это заметно среди поколения Z (64%). В старших возрастных группах соотношение более сбалансировано.
Между тем, эксперты напоминают, что за внешней свободой самозанятости часто скрывается высокая нагрузка. По словам экономиста Бориса Фролова, такие работники не имеют отпусков и больничных, работают без графика и зачастую доступны в мессенджерах круглосуточно. Он советует формализовать рабочее расписание и откладывать часть доходов, чтобы позволить себе отдых без потери средств и клиентов.